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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم ..ترقبوها مجاناً هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم
ياسمين بدوي

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم ، تظهر خلال ساعات رسميا لجميع الطلاب بكافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية

حيث يستعد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لـ اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 خلال ساعات ، لجميع الطلاب بكافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، بعد أن انتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم على بوابة التعليم الفني ، من المقرر أن يتم الإعلان عنه في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات المقبلة .

ويمكن لجميع طلاب المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، ترقب ظهور رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/ 

وعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم على بوابة التعليم الفني يمكن الاستعلام عن :

  • نتيجة الدبلوم التجاري 2025
  • نتيجة الدبلوم الصناعي 2025  ( أو نتيجة دبلوم صنايع 2025 )
  • نتيجة دبلوم زراعة 2025
  • نتيجة الدبلوم الفندقى برقم الجلوس
  • نتيجة الدبلومات الفنية 2025 لطلاب التعليم والتدريب مزدوج 
  • نتيجة الدبلومات الفنية 2025 لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم

 رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم يتيح بشكل مجاني خدمة الاستعلام عن النتيجة لـ (780000) طالب وطالبة بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم .. خطوات الاستعلام

  • ادخل على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم
  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة

أوائل الدبلومات الفنية 2025

وبعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 ، يتواصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال الساعات القادمة مع اوائل الدبلومات الفنية 2025 بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، لتقديم التهنئة لهم

كما تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار بيان رسمي خلال ساعات للإعلان عن أسماء وصور وبيانات أوائل الدبلومات الفنية 2025 ، مع الإعلان تفاصيل وإحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بكافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، لتقديم التهنئة لهم

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2025

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