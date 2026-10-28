تحذير من ارتفاع مخاطر الإصابة بالجلطات خلال الشتاء.. ونصائح مهمة لحماية القلب

مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تزداد الحاجة إلى الاهتمام بصحة القلب والأوعية الدموية، في ظل تأثيرات البرودة والتقلبات الجوية على الجسم، إلى جانب احتمالات الإصابة بالعدوى الفيروسية وقلة شرب المياه، وهي عوامل قد تزيد من المخاطر الصحية لدى بعض الأشخاص.

انخفاض الحرارة وانقباض الأوعية الدموية

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أننا مقبلون على موسم قد ترتفع خلاله مخاطر الإصابة بالجلطات، موضحًا أن التعرض للبرودة يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، ما قد يؤثر على صحة القلب والدورة الدموية، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة للمشكلات القلبية.

وأضاف د.جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن مخاطر الإصابة بالجلطات قد ترتفع أيضًا خلال ذروة فصل الصيف، نتيجة التعرض للحرارة الشديدة وفقدان السوائل بسبب التعرق.

قلة شرب المياه والعدوى الفيروسية

وأوضح أن نشاط الفيروسات قد يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات، مشيرًا إلى أن عدم شرب كميات كافية من المياه قد يسبب الجفاف ويزيد من تركيز الدم، وهو ما قد يسهم في ارتفاع مخاطر الجلطات لدى بعض الأشخاص.

ولفت إلى أن التقلبات الجوية تستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الصحة، من خلال الاهتمام بشرب كميات مناسبة من المياه، وتجنب التعرض المفاجئ للبرودة الشديدة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

لقاح الإنفلونزا للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات

وشدد العميد السابق لمعهد القلب القومي ، على أهمية حصول مرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة على لقاح الإنفلونزا، وفقًا للتوصيات الطبية، للحد من احتمالات الإصابة بالعدوى ومضاعفاتها.

وأكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال فترات التقلبات الجوية، مع ضرورة اهتمام الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية بمتابعة حالتهم الطبية، حفاظًا على صحة القلب والأوعية الدموية.