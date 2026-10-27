مياه بني سويف: رفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة فصل الشتاء



أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف برئاسة المهندس، عصام بدوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع درجة الإستعداد القصوي لفصل الشتاء و التقلبات الجوية و سقوط الأمطار، بجميع فروع الشركة لمواجهة موجات الطقس السيئ و إحتمالية سقوط أي أمطار .



وأكد رئيس مجلس الإدارة رفع درجة التأهب والإستعداد التام من خلال إتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار المتوقعة، والتي تشمل تطهير جميع بالوعات الأمطار، إصلاح اى تلفيات ببالوعات الأمطار، تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، مراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، وضع خطط لتمركز المعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، التنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرف عمليات المحافظة و الجهات المعنية، حيث تتلقي الشركة شكاوي و إستفسارات المواطنين علي مدار ٢٤ ساعة من أي تليفون علي مستوي الفروع