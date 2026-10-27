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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة يستقبل وفد قطاع التخطيط لمتابعة أعمال التنمية والتطوير

جهاز مدينة بني سويف الجديدة
جهاز مدينة بني سويف الجديدة

​استقبل  المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة وفداً رفيع المستوى من قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضمّ كلا من :
 المهندسة مها فتحي رئيس الإدارة المركزية بالقطاع التخطيط و المشروعات والمهندس عمرو عبد الحميد نصير المدير العام بالقطاع وذلك في زيارة تفقدية للمدينة لمتابعة سير المشروعات التنموية ومراجعة المحاور الاستثمارية.


 تأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات  المهندسة رانده المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و. د.م مهندس وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة و. د.م مهندس أحمد إسماعيل القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات والتي تؤكد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التنمية بالمدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة من مواردها لتلبية تطلعات المستثمرين والمتطلبات التنموية بالمدينه.
 

​وحضر اللقاء  المهندس أحمد نمور نائب رئيس الجهاز والمهندس   ياسر سيد مدير إدارة المشروعات، والمهندسة مروة مصطفى بإدارة المشروعات بالجهاز.
 

 ​واستهل رئيس الجهاز الزيارة بتقديم عرضٍ تفصيلي شامل للمخطط العام للمدينة، استعرض خلاله قطع الأراضي الاستثمارية المتاحة والفرص الواعدة بالقطاعات المختلفة.
 

 كما تم خلال الاجتماع مراجعة المخطط العام لبحث ودراسة الآليات الكفيلة بتذليل معوقات التنمية و وضع الحلول المناسبة لها، فضلاً عن مناقشة تعديل بعض الأنشطة الاستثمارية لتلبي احتياجات المستثمرين والمواطنين على حدٍّ سواء.
 

 ​ثم   رافق رئيس الجهاز قيادات قطاع التخطيط والمشروعات في جولة ميدانية تفقدوا خلالها المناطق المستهدف إعادة تخطيطها وذلك لدراسة الأنشطة الاستثمارية الأكثر ملاءمة لها بما يسهم في تعظيم الاستفادة من مقومات المدينة ودفع عجلة التنمية بها.

بني سويف بني سويف الجديدة جهاز بني سويف

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