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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

4 أيام على جهاز التنفس.. مستشفى صدر بني سويف ينقذ حياة شاب من لدغة ثعبان

صحة بني سويف
صحة بني سويف

نجح الفريق الطبي بمستشفى الصدر ببني سويف في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 33 عامًا، تعرض للدغة ثعبان تسببت في تدهور حالته الصحية بصورة بالغة، حيث وصل إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية، وبلغت درجة الوعي لديه 3 من 15، مع إصابته بشلل تام، ليخضع للرعاية الطبية المكثفة ويوضع على جهاز التنفس الصناعي لمدة 4 أيام، قبل أن تتحسن حالته ويغادر المستشفى اليوم بعد رحلة علاج ناجحة.

وبدأت تفاصيل الحالة بتحويل الشاب من مستشفى بني سويف التخصصي إلى مستشفى الصدر من خلال منظومة 137 بالتنسيق مع الدكتور ياسر خيري مدير إدارةالرعايةالعاجلة، حيث استقبله الفريق الطبي في حالة صحية شديدة الخطورة، وجرى تقييم حالته وبدء تقديم الرعاية الطبية اللازمة على الفور.

ونظرًا لخطورة الحالة وانخفاض مستوى الوعي إلى 3 من 15، بالتزامن مع إصابته بشلل تام، جرى إدخال المريض إلى العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، مع إخضاعه للمتابعة الطبية الدقيقة ومراقبة مؤشراته الحيوية على مدار الساعة.

وعلى مدار 4 أيام، واصل الفريق الطبي والتمريضي بالعناية المركزة تقديم الرعاية اللازمة للمريض، ومتابعة تطورات حالته الصحية والتعامل مع تداعيات الإصابة، حتى بدأت حالته تشهد تحسنًا ملحوظًا، واستقرت مؤشراته الحيوية، وصولًا إلى التعافي الذي سمح له بمغادرة المستشفى اليوم.

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن نجاح الفريق الطبي بمستشفى الصدر في إنقاذ حياة الشاب يعكس كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة، مشيدًا بسرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة منذ استقبال المريض وحتى استقرار حالته وتعافيه ومغادرته المستشفى.

ووجّه وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير إلى الدكتورة هبة حسن، مدير مستشفى الصدر، وجميع أعضاء الفريق الطبي والتمريضي بالعناية المركزة،تحت إشراف الدكتور تامر عبد العظيم مدير العنايه المركزة وفريق الصيادلة بالمستشفى  تقديرًا لجهودهم المخلصة وما بذلوه من عمل متواصل ومتابعة دقيقة على مدار الساعة، مؤكدًا أن هذا النجاح يجسد روح المسؤولية والتعاون والتفاني في أداء الواجب الإنساني والمهني.

وأضاف أن مديرية الصحة ببني سويف تواصل العمل على دعم الفرق الطبية وتعزيز قدرة المستشفيات على التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة،بمتابعة  الدكتورة حنان حسين مدير الطب العلاجي والدكتورة خلود عادل مدير إدارة المستشفيات والدكتورة رانيا سيد مسئول السموم بمديرية الصحة  بما يضمن تقديم أفضل مستوى ممكن من الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على حياة المرضى والتدخل السريع لإنقاذهم يأتيان في مقدمة أولويات المنظومة الصحية.

وأعربت الدكتورة هبة حسن، مدير مستشفى الصدر، عن تقديرها لجهود الفريق الطبي والتمريضي بالعناية المركزة،برئاسة الدكتور تامر عبد العظيم  مؤكدة أن التعامل مع الحالة تطلب متابعة دقيقة ورعاية طبية مكثفة على مدار الساعة، نظرًا لخطورة وضع المريض عند وصوله إلى المستشفى.

وأوضحت أن الفريق الطبي بذل جهودًا متواصلة للتعامل مع الحالة ومتابعة تطوراتها الصحية على مدار 4 أيام من وجوده على جهاز التنفس الصناعي، حتى شهدت حالته تحسنًا ملحوظًا واستقرت حالته الصحية، وغادر المستشفى بعد التعافي.

بني سويف صحة بني سويف صدر بني سويف

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