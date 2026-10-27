حريق غامض على متن سفينة قبالة السواحل العراقية.. وتحقيقات لكشف الملابسات

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغات من مصادر خارجية بشأن اندلاع حريق على متن سفينة في مياه الخليج، على بُعد نحو 63 ميلًا بحريًا جنوب شرقي منطقة الفاو في العراق.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن أسباب الحريق لم تُحدد حتى الآن، كما لم تتوافر معلومات بشأن حالة أفراد الطاقم أو حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة، فضلًا عن التأثيرات البيئية المحتملة للحادث.

ودعت الهيئة السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدة أن السلطات المختصة تتابع الواقعة وتحقق في ملابساتها.