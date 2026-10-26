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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الليلة.. منتخب مصر للناشئين يواجه العراق لحسم صدارة مجموعته في كأس الخليج

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
حسن العمدة

يستعد منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره العراقي، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ملعب حمد الكبير بمدينة الدوحة، ضمن منافسات الجولة الختامية من الدور الأول لبطولة كأس الخليج.

ويسعى المنتخب المصري إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز على العراق، من أجل إنهاء دور المجموعات في صدارة الترتيب، بعدما حسم تأهله رسميًا إلى الدور نصف النهائي، إثر انتصاراته على منتخبات السعودية والكويت واليمن.

حسين عبد اللطيف يحفز لاعبي منتخب الناشئين قبل مواجهة العراق

وحرص حسين عبد اللطيف على عقد جلسة مع لاعبي المنتخب خلال المران الأخير، أمس الأحد، أشاد خلالها بالمستوى الذي قدموه والروح القتالية التي ظهروا بها في المباريات الماضية، مطالبًا إياهم بمواصلة التركيز وبذل أقصى جهد أمام العراق، من أجل تحقيق انتصار جديد يؤكد صدارة المنتخب لمجموعته.

وشدد المدير الفني على أهمية الاستفادة من جميع مباريات البطولة على المستويين الفني والبدني، في إطار خطة إعداد المنتخب للوصول إلى أفضل تشكيل ممكن قبل المشاركة في كأس العالم للناشئين المقبلة، والمقرر إقامتها في قطر.

مران خفيف لتجنب الإجهاد قبل مواجهة العراق

وفي إطار الاستعداد للمباراة، اكتفى الجهاز الفني لمنتخب مصر بإجراء مران خفيف، بهدف الحفاظ على الحالة البدنية للاعبين وتجنب تعرضهم للإرهاق، في ظل ضغط المباريات خلال الأيام الماضية.

ويأمل الجهاز الفني في مواصلة البناء على المستويات التي قدمها اللاعبون خلال دور المجموعات، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البطولة، قبل الانتقال إلى منافسات الدور نصف النهائي ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب.

منتخب مصر للناشئين منتخب مصر منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 حسين عبد اللطيف كأس الخليج

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