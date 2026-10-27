قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس تحرير الآس يشكك في أحقية هاري كين بالكرة الذهبية: ينقصه شيء ما
مصر تستعد لقمة مكافحة التصحر.. تنسيق حكومي ودولي لضمان نجاح COP18
أسعار البنزين والسولار اليوم
من اليوسفي للكاكا والقشطة.. أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
7.3 ملايين إسرائيلي يصوتون اليوم في انتخابات الكنيست الـ26
ترتيب العشرة الأوائل .. هاري كين على عرش الكرة الذهبية.. مبابي يطارد ويامال يزاحم الكبار وميسي يفاجئ الجميع
تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية
الحكومة السودانية: الوضع الغذائي بالبلاد مطمئن ولا صحة لمزاعم حدوث مجاعة
يديعوت أحرونوت: توقعات بارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية إلى 75%
في جولة بدأها فجرًا..وزير الأوقاف يطلق برامج تدريب الأئمة ..صور
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر
أسامة الأزهري : الأئمة خط الدفاع الأول لحماية وعي المصريين من الفكر المتطرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بني سويف تنظم ندوة توعوية حول الوعي السياحي والأثري

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض، بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق، ندوة تثقيفية بعنوان «الوعي السياحي والأثري»، وذلك تحت إشراف الدكتورة حنان الزبلاوي حسن، عميدة كلية التمريض، والدكتورة نهلة حلمي إبراهيم، عميدة كلية السياحة والفنادق، والدكتورة شيرين السيد شريف، وكيلة كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق الدكتورة سمر عاطف، المدرس بقسم إدارة التمريض، وبحضور الدكتور محمد سيد توفيق، رئيس قسم الإرشاد السياحي.
 

وأكد الدكتور طارق علي أن الندوة تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الوطني والحضاري لدى الطلاب، وغرس روح الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية، وتعريفهم بقيمة التراث المصري وأهمية الحفاظ عليه. وأشار إلى أهمية التكامل بين القطاعين الصحي والسياحي، في ضوء ما يجمعهما من قيم الرعاية الإنسانية وحسن الاستقبال وتقديم الخدمات المتميزة، حيث تضمنت الندوة عددًا من المحاضرات العلمية التي تناولت الأبعاد التاريخية والحضارية للتراث المصري، والروابط بين قطاعي السياحة والصحة، ودور الرعاية المتميزة في تكوين انطباع إيجابي لدى السائح، فضلًا عن أهمية السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر، ودور الكوادر الطبية والتمريضية في دعم هذا النوع من السياحة وتعزيز قدرته على جذب الزائرين.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة حنان الزبلاوي حسن، عميدة كلية التمريض، أهمية تنظيم مثل هذه الندوات في تنمية الوعي الثقافي والوطني لدى الطلاب، مشيرة إلى أن دور المؤسسات التعليمية لا يقتصر على إعداد كوادر مؤهلة مهنيًا، بل يمتد إلى بناء شخصية متكاملة تعتز بتاريخ وطنها وحضارته. وأضافت أن التعاون بين كليتي التمريض والسياحة والفنادق يعكس أهمية التكامل بين التخصصات المختلفة، ويسهم في تعزيز وعي الطلاب بدور القطاع الصحي في دعم السياحة المصرية.


وأعربت الدكتورة نهلة حلمي إبراهيم، عميدة كلية السياحة والفنادق، عن تقديرها للتعاون المثمر بين الكليتين، مؤكدة أن الوعي السياحي والأثري يمثل ثقافة وسلوكًا حضاريًا ينعكس على صورة مصر أمام زوارها، مشيرة إلى أهمية التكامل بين المنظومة الصحية والقطاع السياحي في توفير بيئة آمنة وداعمة للسائحين.
وفي ختام الفعاليات، تم  تكريم الضيوف المشاركين، وفتح باب النقاش للإجابة على أسئلة الطلاب واستفساراتهم ، وسط تفاعل ملحوظ عكس اهتمامهم بموضوعات الندوة ومحاورها التوعوية والتثقيفية.
 

بني سويف جامعة بني سويف تمريض بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

اشرف داري

بسبب أشرف داري.. صدمة في الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

إثيوبيا

هجوم على كنيسة إثيوبية.. عشرات القتلى وسط مخاوف من تصاعد العنف الديني

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر الآن في مصر.. زيادة جديدة في تارجت وتايم

الطقس

تحذير من السيول والأمطار الرعدية والشبورة.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: تحركات السيسي ترسم جبهة عربية ودولية لحماية الاستقرار ومواجهة مخاطر التصعيد

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

مسلسل طالع نازل

تناوله مسلسل طالع نازل.. كيف واجه مشروع قانون الأسرة الجديد أزمة إخفاء الزواج الثاني ؟

بالصور

طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية

طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية
طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية
طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟ الكمية المناسبة لجسمك

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟

فيديو

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد