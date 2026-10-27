جامعة بني سويف تنظم ندوة توعوية حول الوعي السياحي والأثري

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض، بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق، ندوة تثقيفية بعنوان «الوعي السياحي والأثري»، وذلك تحت إشراف الدكتورة حنان الزبلاوي حسن، عميدة كلية التمريض، والدكتورة نهلة حلمي إبراهيم، عميدة كلية السياحة والفنادق، والدكتورة شيرين السيد شريف، وكيلة كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق الدكتورة سمر عاطف، المدرس بقسم إدارة التمريض، وبحضور الدكتور محمد سيد توفيق، رئيس قسم الإرشاد السياحي.



وأكد الدكتور طارق علي أن الندوة تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الوطني والحضاري لدى الطلاب، وغرس روح الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية، وتعريفهم بقيمة التراث المصري وأهمية الحفاظ عليه. وأشار إلى أهمية التكامل بين القطاعين الصحي والسياحي، في ضوء ما يجمعهما من قيم الرعاية الإنسانية وحسن الاستقبال وتقديم الخدمات المتميزة، حيث تضمنت الندوة عددًا من المحاضرات العلمية التي تناولت الأبعاد التاريخية والحضارية للتراث المصري، والروابط بين قطاعي السياحة والصحة، ودور الرعاية المتميزة في تكوين انطباع إيجابي لدى السائح، فضلًا عن أهمية السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر، ودور الكوادر الطبية والتمريضية في دعم هذا النوع من السياحة وتعزيز قدرته على جذب الزائرين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة حنان الزبلاوي حسن، عميدة كلية التمريض، أهمية تنظيم مثل هذه الندوات في تنمية الوعي الثقافي والوطني لدى الطلاب، مشيرة إلى أن دور المؤسسات التعليمية لا يقتصر على إعداد كوادر مؤهلة مهنيًا، بل يمتد إلى بناء شخصية متكاملة تعتز بتاريخ وطنها وحضارته. وأضافت أن التعاون بين كليتي التمريض والسياحة والفنادق يعكس أهمية التكامل بين التخصصات المختلفة، ويسهم في تعزيز وعي الطلاب بدور القطاع الصحي في دعم السياحة المصرية.



وأعربت الدكتورة نهلة حلمي إبراهيم، عميدة كلية السياحة والفنادق، عن تقديرها للتعاون المثمر بين الكليتين، مؤكدة أن الوعي السياحي والأثري يمثل ثقافة وسلوكًا حضاريًا ينعكس على صورة مصر أمام زوارها، مشيرة إلى أهمية التكامل بين المنظومة الصحية والقطاع السياحي في توفير بيئة آمنة وداعمة للسائحين.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم الضيوف المشاركين، وفتح باب النقاش للإجابة على أسئلة الطلاب واستفساراتهم ، وسط تفاعل ملحوظ عكس اهتمامهم بموضوعات الندوة ومحاورها التوعوية والتثقيفية.

