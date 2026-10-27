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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تناوله مسلسل طالع نازل.. كيف واجه مشروع قانون الأسرة الجديد أزمة إخفاء الزواج الثاني ؟

مسلسل طالع نازل
مسلسل طالع نازل
أميرة خلف

سلط مسلسل «طالع نازل»، بطولة الفنانة منى زكي الضوء على أزمة إخفاء الزواج الثاني وما قد يترتب عليها من مشكلات أسرية وقانونية تمس حقوق الزوجة والأبناء.


في هذا السياق، وضع مشروع قانون الأسرة الجديد آليات لتنظيم العلاقة بين أطراف الأسرة وتعزيز ضمانات العلم بالزواج، بما يحد من النزاعات الناتجة عن إخفاء الزواج الثاني، ويحفظ الحقوق القانونية للزوجة، وفقًا للأحكام والضوابط التي يتضمنها المشروع.

عقوبة إخفاء الزواج الثاني


المادة 172 من مشروع قانون الأسرة الجديد، نصت على معاقبة الزوج أو وكيله بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه؛ حال تقديم بيانات غير صحيحة عن الحالة الاجتماعية للزوج أو محل إقامة الزوجة أو الزوجات القائمات في عصمته.


إلزام الزوج بالإفصاح عن الزوجات


ألزم مشروع القانون، المأذون أو الموثق، بإخطار الزوجة أو الزوجات بالزواج الجديد، عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، بهدف ضمان العلم الرسمي بالزواج الثاني.

حق الزوجة في طلب الطلاق

ومنح مشروع القانون الزوجة التي يتزوج عليها زوجها، الحق في طلب الطلاق؛ إذا أصابها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، حتى وإن لم تكن قد اشترطت في عقد الزواج عدم الزواج عليها.


ووفقًا للمادة (79)، أوجب مشروع قانون الأسرة على الزوج أو وكيله الإقرار بالحالة الاجتماعية داخل وثيقة الزواج، وإذا كان متزوجًا فعليه توضيح أسماء الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن.

الطلاق الزواج إخفاء الزواج الثاني طالع نازل مسلسل طالع نازل مشروع قانون الأسرة

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