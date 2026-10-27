الصلح خير.. جزيرة الخزندارية بسوهاج تستعد لإنهاء الخلاف بين عائلتي عبد النعيم وعبد العزيز

تستعد قرية جزيرة الخزندارية التابعة لمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، لمراسم الصلح بين عائلتي عبد النعيم وعبد العزيز، في خطوة تستهدف إنهاء الخلاف بين العائلتين، وإعلاء قيم التسامح والتآخي، وترسيخ روح المحبة والسلام بين أبناء المجتمع السوهاجي.

مراسم الصلح بحضور قيادات المحافظة

ومن المقرر إقامة مراسم الصلح في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بحضور وتشريف اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، واللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، في مشهد يجسد أهمية المصالحات العرفية في احتواء الخلافات وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وتشهد مراسم الصلح حضور رجال الأزهر الشريف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأديان الإسلامية والمسيحية، فضلًا عن عمد ومشايخ البلاد ولفيف من أهالي القرية والمناطق المجاورة.

وتأتي مراسم الصلح التي تحمل معاني التسامح والتآخي، لتؤكد أهمية تغليب لغة العقل والحكمة، وفتح صفحة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل ونبذ الخلافات.

وتحظى جلسات الصلح في محافظة سوهاج بأهمية كبيرة، لما تمثله من دور في رأب الصدع بين العائلات، وجمع الكلمة، والحفاظ على الروابط الاجتماعية، خاصة في القرى التي تحرص على التقاليد والأعراف المتوارثة في إنهاء النزاعات.

ومن المنتظر أن تمثل مراسم الصلح المرتقبة بقرية جزيرة الخزندارية مناسبة لتأكيد قيم العفو والتسامح، وتعزيز أواصر المحبة بين أبناء المجتمع، بما يسهم في دعم حالة الاستقرار وترسيخ ثقافة حل الخلافات بالطرق السلمية.