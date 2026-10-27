ضمن جولاته الميدانية.. مدير تعليم بني سويف يتفقد عددًا من مدارس ناصر التعليمية

في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبدالله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بتكثيف المتابعة الميدانية والوقوف على انتظام سير العملية التعليمية، أجرى الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، جولة ميدانية بعدد من مدارس إدارة ناصر التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على مستوى الأداء داخل المدارس.



واستهل مدير المديرية جولته بتفقد مدرسة الزيتون الابتدائية بنين، حيث تابع قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية ومعامل الأوساط والمكتبة، كما اطلع على نسب الحضور والغياب، وكتاب التقييمات وسجلات المعلمين.

وشدد على ضرورة تسجيل الغياب في السجلات المخصصة أولًا بأول، ومتابعة انتظام الطلاب، والتأكد من الالتزام بإجراءات التقييمات ومراجعة سجلات المعلمين، بما يضمن متابعة المستوى الدراسي للطلاب بصورة مستمرة.

كما وجّه بضرورة الاهتمام بتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ، باعتبارهما أساسًا لتحسين مستوى التحصيل الدراسي، إلى جانب تفعيل الإشراف اليومي وتحقيق الانضباط داخل المدرسة.

وشملت الجولة أيضًا تفقد فصول الزيتون التابعة لمدرسة ناصر الرسمية للغات، ومدرسة الزيتون الابتدائية المشتركة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء داخل الفصول.

وأكد الدكتور عصام عمارة استمرار الجولات الميدانية بمختلف الإدارات التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة على أرض الواقع، ورصد المعوقات والعمل على تذليلها، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل المدارس.