توجيه اتهامات لشخصين على خلفية الحادث الأمني بقاعدة "فيرفورد" البريطانية

أعلنت السلطات البريطانية اليوم /الثلاثاء/ توجيه الاتهامات لبريطانيين اثنين على خلفية الحادث الأمني بقاعدة "فيرفورد" الملكية الجوية نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن السلطات وجهت للمشتبهين الاتهامات وفق قانون الأمن القومي، إذ يواجه أحدهما اتهامات معاونة استخبارات أجنبية، فيما يواجه الآخر اتهامات الدخول لمنطقة محظورة لغرض الإضرار بالمملكة المتحدة.

وأوضحت شرطة مكافحة الإرهاب أن المتهمين، البالغين من العمر 24 عاما، سيمثلان أمام المحكمة اليوم، فيما لا زال ستة أشخاص آخرين اعتقلوا على خلفية القضية محتجزين لدى الشرطة.