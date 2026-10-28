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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مليون فدان قمح بنصف تكلفة الميكنة.. تحرك عاجل من وزارة الزراعة لدعم صغار المزارعين

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

عقد  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من قيادات الوزارة المعنيين والقطاعات التنفيذية؛ وذلك للبدء الفوري في وضع خطة عمل عاجلة لتنفيذ وتطبيق مخرجات المنتدى على أرض الواقع، في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبناءً على التوصيات الختامية لمنتدى مصر ٢٠٢٦، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد فاروق أن الوزارة سارعت بالتنفيذ الفعلي لمخرجات "منتدى مصر ٢٠٢٦"، مشدداً على أن هذه المخرجات تمثل خارطة طريق عملية لتطوير القطاع الزراعي وتلبية تطلعات المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن تحويل مخرجات المنتدى إلى قرارات ومبادرات ملموسة يأتي من التزام الدولة بالوقوف إلى جانب المزارع المصري، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاستثمارات الزراعية بما يضمن رفع الكفاءة الإنتاجية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وتناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة بالموسم الزراعي الشتوي الجديد، حيث أعلن فاروق عن إطلاق مبادرة مساندة النشاط الزراعي ودعم صغار المزارعين، والتي تستهدف تجهيز مساحة مليون فدان من حيازات صغار المزارعين في المساحات الأقل من فدانين، لزراعتها بمحصول القمح، وذلك باستخدام المعدات وأجهزة الميكنة الزراعية بالوزارة، بتخفيض قدره ٥٠٪ من التكلفة الإجمالية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتحفيزهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على خطة متكاملة للانتهاء من إعداد وزراعة المساحة المستهدفة وفق التوقيتات المحددة، من خلال تكامل الجهود والتنسيق الشامل بين مختلف القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، وفي مقدمتها مركزا البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، إلى جانب قطاع شؤون التعاونيات ومديريات الزراعة.

كما وجّه فاروق بتكثيف جهود تطوير السلالات الحيوانية ورفع كفاءتها الإنتاجية، عبر التوسع في التحسين الوراثي وبرامج التلقيح الاصطناعي، بما ينعكس إيجاباً على زيادة إنتاجية اللحوم الحمراء والألبان، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، على أن تُعرض الخطة التفصيلية لهذا الملف خلال أسبوع من تاريخه.

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها الفنية والتنفيذية للوقوف بجانب المزارع المصري، وتوفير كافة أشكال الدعم اللوجستي والفني لضمان نجاح الموسم الشتوي وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

الزراعة القمح الميكنة الزراعية السيسي الوزراء

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