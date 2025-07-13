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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
ياسمين بدوي

ينشر موقع صدى البلد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 مجانا لجميع الطلاب الموجودين على مستوى الجمهورية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف 

وانتهت كنترولات الدبلومات الفنية 2025  من تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2025  في شكلها النهائي وصارت جاهزة للإعتماد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف استعدادا لإعلانها رسمياً

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. قائمة الأوائل

وبمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 ، سوف تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم قائمة أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد 

يمكن لجميع طلاب المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، الوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد من خلال الضغط على 

https://fany.elbalad.news 

وعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع صدى البلد يمكن الاستعلام عن :

  • نتيجة الدبلوم التجاري 2025
  • نتيجة الدبلوم الصناعي 2025  ( أو نتيجة دبلوم صنايع 2025 )
  • نتيجة دبلوم زراعة 2025
  • نتيجة الدبلوم الفندقى برقم الجلوس
  • نتيجة الدبلومات الفنية 2025 لطلاب التعليم والتدريب مزدوج 
  • نتيجة الدبلومات الفنية 2025 لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مؤشرات نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

أكد مصدر مسئول في كنترولات الدبلومات الفنية 2025 ، قبل إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس ، أن المؤشرات مطمئنة ونسب النجاح مرتفعة قائلا : لا داعي للقلق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : أن أعمال التصحيح تمت بدقة شديدة في كنترولات الدبلومات الفنية ، بشكل يضمن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس خالية من أي أخطاء.

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