الجامع الأزهر يحتفي بالفائزين بمسابقة القارئ الفقيه ويكرّم المتميزين في القرآن

يُقيم الجامع الأزهر ، اليوم "الأربعاء"، بعد صلاة العصر، احتفالية لتكريم الفائزين في مسابقة «القارئ الفقيه»، التي تستهدف اكتشاف ورعاية النماذج المتميزة من النشء والشباب، ممن يجمعون بين إتقان حفظ القرآن الكريم والتمكن من أحكام الفقه الشافعي.

الجامع الأزهر يحتفي بالفائزين في مسابقة القارئ الفقيه

ويحضر الاحتفالية الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، ونخبة من علماء الأزهر الشريف وقياداته، ولفيف من أساتذة الفقه وأصوله، وعدد من الباحثين والمتخصصين في الدراسات الشرعية، احتفاءً بهذا الإنجاز العلمي والفقهي الذي يُبرز مكانة التراث الإسلامي وجهود العلماء.

وتضمنت المسابقة اختبارات في حفظ القرآن الكريم كاملًا، إلى جانب دراسة متن «الزبد» في الفقه الشافعي، بما يعزز الجمع بين إتقان كتاب الله تعالى وفهم المسائل الفقهية وأحكامها، في إطار منهج علمي يجمع بين الحفظ والفهم والتطبيق.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 150 ألف جنيه، فيما تبلغ جائزة المركز الثاني 100 ألف جنيه، والمركز الثالث 70 ألف جنيه، ويحصل الفائزون من المركز الرابع حتى المركز العاشر على جوائز مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل فائز.

وتأتي هذه المسابقة في إطار جهود الأزهر الشريف لترسيخ المنهج الوسطي، وتعزيز الوعي الديني الصحيح لدى النشء والشباب، وإعداد جيل يجمع بين المعرفة القرآنية والتأصيل الفقهي، بما يسهم في بناء شخصية علمية متوازنة تجمع بين العلم والعمل.