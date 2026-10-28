ماكليمور يطلق جولة «الحرية لفلسطين» بمشاركة نجوم عالميين

افتتح خلال الأيام الماضي مغني الراب الأمريكي ماكليمور جولته الفنية التي تحمل اسم الحرية لفلسطين، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين والموسيقيين، من بينهم المغني الأيرلندي هوزير وفرقة الراب «نيكاب»، إلى جانب فنانين فلسطينيين، في فعالية خُصصت لدعم الشعب الفلسطيني وجمع التبرعات للجهات التي تقدم له المساعدات.

جاء الحفل بعد أسابيع من الجدل الذي أثاره ماكليمور إثر استبعاده من بقية حفلات الجولة الأمريكية للمغني البريطاني إد شيران، عقب إعلانه التضامن مع الفلسطينيين خلال حفل في ولاية نيوجيرسي، ومطالبته بالحرية لفلسطين وانتقاده العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية المحتلة.

كانت تقارير صحفية عالمية قد اشارت إلى نفاذ تذاكر الحفل التي يبلغ عددها نحو 13 ألف تذكرة خلال وقت قصير.

وتعود خلفية الجولة إلى سبتمبر 2026، حين أعلن ماكليمور استبعاده من بقية حفلات الجولة الأمريكية لإد شيران، بعد تصريحات مؤيدة لفلسطين أطلقها خلال حفل بملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي.