الهلال وفلومينينسي.. من يستحق لقب "الحصان الأسود" في مونديال الأندية 2025؟

شهدت النسخة الحالية من كأس العالم للأندية 2025 مفاجآت مدوية، حيث برز ناديا الهلال السعودي وفلومينينسي البرازيلي كأبرز مفاجآت البطولة، ليطرح تساؤل من منهما يستحق لقب "الحصان الأسود" لهذا العام؟

الحصان الاسود

ويطلق لقب "الحصان الأسود" في البطولات الكبرى على الفريق الذي يتجاوز التوقعات ويحقق نتائج لافتة أمام عمالقة اللعبة، وهو ما انطبق بدرجات متفاوتة على كل من الهلال وفلومينينسي خلال مشوارهما في المونديال.

الهلال مشوار تاريخي رغم الإقصاء

بدأ الهلال السعودي البطولة بقوة، حين فرض التعادل على ريال مدريد في أول ظهور رسمي للفريق تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.

المباراة شهدت تألق لافت للحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لركلة جزاء حاسمة نفذها فيدريكو فالفيردي، فيما سجل روبن نيفيز هدفاً ثميناً للهلال.

تأهل الهلال من مجموعة صعبة ضمت ريال مدريد وريد بول سالزبورغ وباتشوكا المكسيكي، بعد تعادل مع الفريق النمساوي وفوز حاسم على باتشوكا.

وفي دور الـ16، حقق "الزعيم" انتصاراً تاريخياً على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 بعد الأشواط الإضافية، في واحدة من أكثر المباريات إثارة في البطولة.

لكن رحلة الهلال توقفت عند ربع النهائي بعد الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين مقابل هدف، رغم الأداء البطولي الذي قدمه في الأدوار السابقة.

فلومينينسي مفاجآت متتالية وإقصاء الكبار

من جانبه، قدم فلومينينسي البرازيلي أداءً مفاجئاً في البطولة، رغم تقدم معدل أعمار لاعبيه.

تأهل الفريق من مجموعة ضمت بوروسيا دورتموند الألماني وصن داونز الجنوب إفريقي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، قبل أن يفجر مفاجأة كبرى بإقصاء إنتر ميلان – وصيف دوري أبطال أوروبا – من دور الـ16 بنتيجة 2-0.

وفي ربع النهائي، واصل فلومينينسي تألقه بتجاوز الهلال، إلا أن مشواره انتهى في نصف النهائي على يد تشيلسي، الذي تغلب عليه بهدفين دون رد.

من الأحق بلقب "الحصان الأسود"؟

ورغم أن فلومينينسي أطاح بالهلال من ربع النهائي، إلا أن مشوار الفريق السعودي كان أكثر وعورة، سواء من حيث قوة الخصوم أو تعقيد المواجهات.

فقد لعب الهلال في مجموعة ضمت ريال مدريد، وتخطى بطل إنجلترا مانشستر سيتي في دور إقصائي، وهو فريق يتمتع باستقرار فني وتفوق واضح في الجودة الفردية، مقارنة بإنتر ميلان الذي أخرجه فلومينينسي.

،يبدو الهلال الأوفر حظا لنيل لقب "الحصان الأسود" في البطولة، نظراً لصعوبة مشواره والنتائج التاريخية التي حققها، لا سيما الإطاحة بمانشستر سيتي وريال مدريد في نسخة واحدة.