موعد مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية نحو ملعب ميت لايف نيو جيرسي المستضيف لنهائي بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد بأمريكا بين تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان

وتقام مباراة نهائي كأس العالم للاندية بين باريس وتشيلسي اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان عبر قنوات إم بي سي 1 وإم بي سي مصر وإم بي سي مصر 2 وإم بي سي أكشن وتطبيق دازن.

ويحاول فريق باريس سان جيرمان تحقيق لقب البطولة لفرض السيطرة التامة على أوروبا والعالم أجمع بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا



بينما يسعى فريق تشيلسي الإنجليزي لتحقيق انجاز تاريخي والفوز باللقب الأول من كأس العالم للأندية بشكله الجديد بعدما حقق اللقب بشكله القديم في نسخة 2021.