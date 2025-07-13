تاريخ مواجهات تشيلسي وباريس سان جيرمان قبل نهائي كأس العالم للأندية

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية نحو ملعب ميت لايف نيو جيرسي المستضيف لنهائي بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد بأمريكا بين تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان



وتقام مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين باريس وتشيلسي اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان عبر قنوات إم بي سي 1 وإم بي سي مصر وإم بي سي مصر 2 وإم بي سي أكشن وتطبيق دازن.

تاريخ مواجهات باريس ضد تشيلسي

سبق ولعب تشيلسي أمام بريس سان جيرمان في 8 مناسبات سابقة وكلهم في بطولة دوري أبطال أوروبا

كانت المواجهة الاولى في دور المجموعات 2004 وحقق تشيلسي الفوز على باريس بنتيجة 3-0 بينما أخر مواجهة بينما حقق باريس سان جيرمان الفوز على تشيلسي 2-1 في دور ال16 من دوري الأبطال 2016

سجل لاعبو باريس سان جيرمان 10 أهداف بينما استقبلوا 11 هدف