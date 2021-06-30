عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيل جديدة .. أطعمة ومشروبات تعالج القولون

القولون العصبي
القولون العصبي

يهدف علاج القولون العصبي إلى تخفيف الأعراض، عادة ما يتم اقتراح العلاجات المنزلية قبل استخدام الدواء، وكشفًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم طرق العلاج المختلفة لعلاج القولون العصبي.

 

أعشاب مفيدة لتخفيف آلام القولون

 

قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ بعض الا‏عشاب المفيدة لتخفيف آلام القولون .

 

١ مغلي البابونج و اليانسون : لتخفيف الإنتفاخ و الغازات

٢ مغلي النعناع : يهدئ المعدة و يحسّن من الهضم

٣ مغلي القرفة: لتهدئة التلبكات المعوية

٤ شاي الأعشاب والزهورات : لتخفيف آلام القولون العصبي وتهدئته

٥ مغلي الشمر : طارد للغازات وعلاج الامساك واقوى مهدىء للقولون عند الالم

 

ولفتت خبيرة التغذية؛ إلى أنها تشرب هذه المشروبات في اوقات الألم او بعد الطعام بساعة؛ أو في أي أوقات أخرى مناسبة حسب حالتك.

txt

هذه هي أبرز أعراض سرطان القولون العصبى .. انتبهى إليها

txt

أخطر أمراض العصر ويسبب الوفاة.. اكتشف طرق علاج سرطان القولون فى المراحل الـ 4 الأولى.. وكيف يمكن القضاء عليه إذا عاد بعد الشفاء

 

الماء وعلاج القولون

يمكن أن يساهم الجفاف في البراز القاسي المؤلم وبطء حركة الأمعاء وانسدادها، توصي الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب بشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب سعة 8 أونصات من الماء يوميًا للحفاظ على الترطيب المناسب.

 

الرياضة تعالج القولون

 

يمكن أن يؤدي نمط الحياة المليء بالضغط أو الخمول إلى تفاقم حالة القولون ، لذلك من المهم إيجاد طرق للاسترخاء وقضاء بعض الوقت للسماح لجسمك بالتمرين الذي يحتاجه للبقاء يعمل بشكل صحيح.

 

وجدت دراسة حديثة أن التمارين المنتظمة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالتهاب الرتج لدى الرجال بنسبة تصل إلى 37 بالمائة.

 

النظام الغذائي لعلاج القولون

يؤدي تناول النظام الغذائي الغربي النموذجي الغني بالدهون والسكر والقليل من الألياف إلى زيادة الالتهاب والإمساك والألم الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض الأمعاء المزعجة، ويمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء وتناول الفواكه والخضروات وتقليل الكحول والسجائر والكافيين والأطعمة المصنعة في تحسين الأعراض إذا كنت تعاني حاليًا من الألم.

 

علاج القولون بالجراحة

في الحالات القصوى ، تكون الجراحة خيارًا لتخفيف آلام القولون.

بحسب ال مركز السيطرة على الأمراض، يعد الفحص المنتظم ، الذي يبدأ في سن الـ 50، مفتاح الوقاية من سرطان القولون والمستقيم والعلاج النهائي حال الاكتشاف المبكر.

تجنب التوتر.

سرطان القولون مغلي البابونج التمارين المنتظمة علاج القولون القولون العصبي خبيرة التغذية تناول الفواكه والخضروات

موضوعات متعلقة

هذه هي أبرز أعراض سرطان القولون العصبى .. انتبهى إليها

أخطر أمراض العصر ويسبب الوفاة.. اكتشف طرق علاج سرطان القولون فى المراحل الـ 4 الأولى.. وكيف يمكن القضاء عليه إذا عاد بعد الشفاء

إذا عاد مرة أخرى .. اكتشف طرق علاج سرطان القولون المتكرر

دراسة تكشف علاقة اللحوم الحمراء بـ سرطان القولون والمستقيم

ترشيحاتنا

للنقاش حول إيران وقضية خاشقجي .. وفد سعودي رفيع المستوى يزور أمريكا

شاهد .. عقد قران يوسف أوباما فى التجمع الخامس

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

مفاجأة عن سد النهضة.. مفيد شهاب: غير مطابق للمواصفات وقد ينهار

كريم عبد العزيز: "البعض لا يذهب للماذون" مختلف تماما عن "نادي الرجال للسري"

تفاصيل القبض على شاب مصري بتهمة التعدي على حاخام يهودي في أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجامعة العربية تهاجم إثيوبيا: سد النهضة ليس صراعا عربيا إفريقيا

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف إجراءاتها الأحادية بشأن سد النهضة

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

مفاوض مصري ووزير سوداني يحرجان مبعوث إثيوبيا ويفضحان أكاذيب أديس أبابا على الهواء

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية.. صور

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

فيديو

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ