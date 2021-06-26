عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أخطر أمراض العصر ويسبب الوفاة.. اكتشف طرق علاج سرطان القولون فى المراحل الـ 4 الأولى.. وكيف يمكن القضاء عليه إذا عاد بعد الشفاء

سرطان القولون
سرطان القولون

علاج سرطان القولون مضمون فى البداية 

يجب أن تكون أطرف الجزء المستأصل فى الجراحة سليمة

علاج السرطان المتكرر فى القولون تختلف عن المنتشر في الجسم

 

يعد سرطان القولون من أخطر الأمراض المنتشرة في عصرنا الحالى وقد يستبب فى الوفاة مالم يتم علاجه بالشكل الصحيح مما يستوجب علينا عرض طرق علاج سرطان القولون المختلفة حيث ما لايعلمه كثير من الناس أنها تختلف بشكل كبير حسب حالة المريض والمرحلة التى يمر بها من سرطان القولون وعادة يكن العلاج خلال 6 أشهر .

 


استعرض موقع الجمعية الأمريكية للسرطان خطة علاج سرطان القولون فى المراحل الأولى من الإصابة واخطر المراحل المتقدمة وهى السرطان المتكرر.

علاج سرطان القولون في المرحلة صفر


في المرحلة صفر لم أورام القولون الخبيثة تنمو خارج بطانة القولون الداخلية بعد، وبالتالى فإن الجراحة لاستئصال السرطان غالبًا ما تكون العلاج الوحيد المطلوب، عن طريق إزالة الورم أو إزالة المنطقة المصابة بمنظار القولون.

 

علاج سرطان القولون في المرحلة الأولى


 في المرحلة الأولى يكن سرطان القولون عميق بعض الشئ في طبقات جدار القولون لكنه لم ينتشر خارج جدار القولون نفسه أو في العقد الليمفاوية القريبة.

تتضمن المرحلة الأولى السرطانات التي كانت جزءًا من الزائدة، وإذا تمت إزالة الورم بالكامل أثناء تنظير القولون مع عدم وجود خلايا سرطانية عند أطراف القطعة المزالة فقد لا يحتاج المريض لعلاج آخر.

إذا وجدت خلايا سرطانية عند أطراف الورم فقد تضطر لإجراء جراحة أخرى  المزيد من الجراحة، أما بالنسبة للسرطانات غير الموجودة في السليلة فإن استئصال الجزء المصاب بالسرطان من القولون المصاب بالسرطان والعقد الليمفاوية القريبة هو العلاج المناسب حتى لا تتفاجئ بعودة السرطان مرة أخرى بعد الشفاء.

علاج سرطان القولون في المرحلة الثانية


تتسم هذه المرحلة بنمو عدد من سرطانات القولون في جدار القولون  وقد تصل للأنسجة المجاورة ولكنها لم تصل للعقد الليمفاوية.

قد تكون الجراحة لإزالة جزء من القولون يحتوي على السرطان مع العقد الليمفاوية المجاورة هو العلاج الوحيد المطلوب، لكن قد تتطلب الحالة استعمال العلاج الكيميائي المساعد الذي يأخذ بعد الجراحة وذلك عندما تكن الحالة معرضة لعودة السرطان مرة أخرى.
قد يختبر الطبيب أيضًا ورمك بحثًا عن تغييرات جينية محددة تسمى MSI أو MMR وذلك للمساعدة في تحديد مدى أهمية العلاج الكيميائي المساعد للحالة، لا يتفق جميع الأطباء على الوقت الذي يجب فيه استخدام العلاج الكيميائي لسرطان القولون المرحلة الثانية. 

لابد من مناقشة مخاطر وفوائد العلاج الكيماوي مع الطبيب خاصة الآثار الجانبية المتوقعة، ومدى احتمالية أن يقلل هذا العلاج من خطر عودة السرطان مرة أخرى .

 

علاج سرطان القولون في المرحلة الثالثة


يصيب سرطان القولون في المرحلة الثالثة العقد الليمفاوية القريبة ولكنه لم يصل لأجزاء أخرى من الجسم، وتعتبر الجراحة لإزالة جزء من القولون المصاب بالسرطان جنبًا إلى جنب مع الغدد الليمفاوية المجاورة يليه العلاج الكيميائي المساعد هو أنسب علاج لهذه الحالة.

 بعض أورام القولون المتقدمة لايمكن إزالتها بالجراحة، وقد يُوصى بالعلاج الكيميائي المساعد الجديد مع الإشعاع لتقليص السرطان بحيث يمكن إزالته لاحقًا بالجراحة.

 أما بعض الأورام المتقدمة التي تمت إزالتها عن طريق الجراحة ولكن تم اكتشاف أنها مرتبطة بعضو قريب أو لها هوامش إيجابية قد يلجأ الطبيب لاستخدام العلاج الإشعاعي المساعد، وفى كثير من الحالات يكون العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي خيار جيد لمن لا يستطيع إجراء الجراحة بسبب صحتهم الضعيفة.

 

عودة سرطان القولون 

 

يعود مرض سرطان القولون لبعض المتعافين من المرض مرة أخرى بعد الشفاء مما يسبب لهم الكثير من المتاعب الجسدية والنفسية ويشعر البعض منهم أنه لايوجد سبيل لقهر هذا المرض والتخلص منه نهائيا، وعودة سرطان القولون مرة أخرى أمر وارد فى حالات عديدة أبرزها عدم علاجه بالشكل الصحيح فى المرة الأولى ، ويمكن علاج سرطان القولون بعد عودته مرة أخرى بشكل نهائي ويعيش المريض حياة هادئة طوال العمر إذا تم علاجه بالشكل المناسب.

 

 طرق علاج سرطان القولون المتكرر


المقصود بالسرطان المتكرر عودة السرطان بعد العلاج وقد يكون التكرار موضعيًا بالقرب من منطقة الورم الأولى أو قد يكون في أعضاء أخرى.

 

التكرار في القولون
يعود السرطان أحيانا في القولون وحينها يمكن أن تكون الجراحة أفضل حل للعيش فترة أطول وغالبًا ما يتبعها العلاج الكيميائي، وإذا لم يكن بالإمكان استئصال السرطان جراحيًا فقد تتم تجربة العلاج الكيميائي أولاً، وإذا قلص الورم بدرجة كافية ، فقد تكون الجراحة خيارًا. قد يتبع ذلك المزيد من العلاج الكيميائي.

 

تكرار فى مكان بعيد
في حالة عودة مرض السرطان ولكن فى مكان بعيد عن مكان الإصابة فى المرة الأولى فمن المرجح أن يكون متواجدا في الكبد، وتكون الجراحة علاجا مناسبا لبعض الأشخاص، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يتم محاولة العلاج الكيميائي لتقليص الورم (الأورام) ، والتي قد تتبعها بعد ذلك عملية جراحية لإزالتها، وقد تكون تقنيات الاستئصال أو الانصمام خيارًا أيضًا لعلاج بعض أورام الكبد.

 

إذا كان انتشار السرطان كبيرا بحيث لا يمكن علاجه بالجراحة فيمكن اللجوء لـ العلاج الكيميائي أو العلاجات المستهدفة، وجداول العلاج الممكنة هي نفسها بالنسبة لمرض المرحلة الرابعة.

 

أما المرضى الذين تبين أن السرطانات تتسم بتغيرات جينية معينة ، قد يكون العلاج بالعلاج المناعي خيارًا آخر .

 

وتتثمل خيارات العلاج فى الأدوية اذا كنت تتناولها قبل عودة السرطان والوقت الذي حصلت فيه عليها ، بالإضافة إلى صحتك العامة، وقد لا تزال بحاجة لعملية جراحية في مرحلة ما لتخفيف أو منع انسداد القولون أو مشاكل محلية أخرى، وقد يكون العلاج الإشعاعي خيارًا لتخفيف الأعراض لبعض الحالات.

سرطان القولون مرض السرطان علاج سرطان القولون المتكرر علاج سرطان القولون علاج سرطان القولون فى المراحل الأولى العلاج الكيميائي

موضوعات متعلقة

طفرة جديدة.. أول دولة عربية تسجل دواء لعلاج سرطان الرئة

سرطان دم.. كل ما لا تعرفه عن الورم النقوي

قبل رمضان.. 3 علاجات غير متوقعة لـ العرق سوس

علاج نقص الصفائح الدموية عند الأطفال

ترشيحاتنا

يبدو مناسبا.. بايدن يعلق على الحكم الصادر بحق قاتل جورج فلويد

حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها؟ .. الإفتاء تنهي الجدل

الصحة: تسجيل 412 إصابة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة

في جلسة لرئيس بيراميدز مع اللاعبين: سعيد بالروح ومتفائل بالوصول للنهائي

إطلاق نار على مروحية كانت تقل رئيس كولومبيا.. فيديو

الكاف يعلق على طرد جماهير كوتوكو : يجب احترام مجالات العمل الإعلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يضحي بـ محمد صلاح من أجل التعاقد مع مبابي

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

أخبار الفن.. اعتزال حلا شيحة.. دلال عبد العزيز في حالة خطر

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

أول تعليق من بايدن على الحكم الصادر ضد قاتل جورج فلويد

أخيرا لقيت التوازن.. حلا شيحة بـ الحجاب: حالي اتغير واتجوزت الحمد لله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

براتب 2 مليون جنيه.. مطلوب زوجين للعمل والعيش على جزيرة ساحرة|صور

ذهل العالم.. شاهد ثعبان ضخم بألوان ساحرة|فيديو

الصور الكاملة.. محمد حماقي يغني بالخليجية في حفل مدينة جدة السعودية

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

فيديو

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

سخر الجن.. القبض على نائب برلماني سابق لتجارة الآثار

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ