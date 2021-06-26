أخطر أمراض العصر ويسبب الوفاة.. اكتشف طرق علاج سرطان القولون فى المراحل الـ 4 الأولى.. وكيف يمكن القضاء عليه إذا عاد بعد الشفاء

علاج سرطان القولون مضمون فى البداية

يجب أن تكون أطرف الجزء المستأصل فى الجراحة سليمة

علاج السرطان المتكرر فى القولون تختلف عن المنتشر في الجسم

يعد سرطان القولون من أخطر الأمراض المنتشرة في عصرنا الحالى وقد يستبب فى الوفاة مالم يتم علاجه بالشكل الصحيح مما يستوجب علينا عرض طرق علاج سرطان القولون المختلفة حيث ما لايعلمه كثير من الناس أنها تختلف بشكل كبير حسب حالة المريض والمرحلة التى يمر بها من سرطان القولون وعادة يكن العلاج خلال 6 أشهر .



استعرض موقع الجمعية الأمريكية للسرطان خطة علاج سرطان القولون فى المراحل الأولى من الإصابة واخطر المراحل المتقدمة وهى السرطان المتكرر.

علاج سرطان القولون في المرحلة صفر



في المرحلة صفر لم أورام القولون الخبيثة تنمو خارج بطانة القولون الداخلية بعد، وبالتالى فإن الجراحة لاستئصال السرطان غالبًا ما تكون العلاج الوحيد المطلوب، عن طريق إزالة الورم أو إزالة المنطقة المصابة بمنظار القولون.

علاج سرطان القولون في المرحلة الأولى



في المرحلة الأولى يكن سرطان القولون عميق بعض الشئ في طبقات جدار القولون لكنه لم ينتشر خارج جدار القولون نفسه أو في العقد الليمفاوية القريبة.

تتضمن المرحلة الأولى السرطانات التي كانت جزءًا من الزائدة، وإذا تمت إزالة الورم بالكامل أثناء تنظير القولون مع عدم وجود خلايا سرطانية عند أطراف القطعة المزالة فقد لا يحتاج المريض لعلاج آخر.

إذا وجدت خلايا سرطانية عند أطراف الورم فقد تضطر لإجراء جراحة أخرى المزيد من الجراحة، أما بالنسبة للسرطانات غير الموجودة في السليلة فإن استئصال الجزء المصاب بالسرطان من القولون المصاب بالسرطان والعقد الليمفاوية القريبة هو العلاج المناسب حتى لا تتفاجئ بعودة السرطان مرة أخرى بعد الشفاء.

علاج سرطان القولون في المرحلة الثانية



تتسم هذه المرحلة بنمو عدد من سرطانات القولون في جدار القولون وقد تصل للأنسجة المجاورة ولكنها لم تصل للعقد الليمفاوية.

قد تكون الجراحة لإزالة جزء من القولون يحتوي على السرطان مع العقد الليمفاوية المجاورة هو العلاج الوحيد المطلوب، لكن قد تتطلب الحالة استعمال العلاج الكيميائي المساعد الذي يأخذ بعد الجراحة وذلك عندما تكن الحالة معرضة لعودة السرطان مرة أخرى.

قد يختبر الطبيب أيضًا ورمك بحثًا عن تغييرات جينية محددة تسمى MSI أو MMR وذلك للمساعدة في تحديد مدى أهمية العلاج الكيميائي المساعد للحالة، لا يتفق جميع الأطباء على الوقت الذي يجب فيه استخدام العلاج الكيميائي لسرطان القولون المرحلة الثانية.

لابد من مناقشة مخاطر وفوائد العلاج الكيماوي مع الطبيب خاصة الآثار الجانبية المتوقعة، ومدى احتمالية أن يقلل هذا العلاج من خطر عودة السرطان مرة أخرى .

علاج سرطان القولون في المرحلة الثالثة



يصيب سرطان القولون في المرحلة الثالثة العقد الليمفاوية القريبة ولكنه لم يصل لأجزاء أخرى من الجسم، وتعتبر الجراحة لإزالة جزء من القولون المصاب بالسرطان جنبًا إلى جنب مع الغدد الليمفاوية المجاورة يليه العلاج الكيميائي المساعد هو أنسب علاج لهذه الحالة.

بعض أورام القولون المتقدمة لايمكن إزالتها بالجراحة، وقد يُوصى بالعلاج الكيميائي المساعد الجديد مع الإشعاع لتقليص السرطان بحيث يمكن إزالته لاحقًا بالجراحة.

أما بعض الأورام المتقدمة التي تمت إزالتها عن طريق الجراحة ولكن تم اكتشاف أنها مرتبطة بعضو قريب أو لها هوامش إيجابية قد يلجأ الطبيب لاستخدام العلاج الإشعاعي المساعد، وفى كثير من الحالات يكون العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي خيار جيد لمن لا يستطيع إجراء الجراحة بسبب صحتهم الضعيفة.

عودة سرطان القولون

يعود مرض سرطان القولون لبعض المتعافين من المرض مرة أخرى بعد الشفاء مما يسبب لهم الكثير من المتاعب الجسدية والنفسية ويشعر البعض منهم أنه لايوجد سبيل لقهر هذا المرض والتخلص منه نهائيا، وعودة سرطان القولون مرة أخرى أمر وارد فى حالات عديدة أبرزها عدم علاجه بالشكل الصحيح فى المرة الأولى ، ويمكن علاج سرطان القولون بعد عودته مرة أخرى بشكل نهائي ويعيش المريض حياة هادئة طوال العمر إذا تم علاجه بالشكل المناسب.

طرق علاج سرطان القولون المتكرر



المقصود بالسرطان المتكرر عودة السرطان بعد العلاج وقد يكون التكرار موضعيًا بالقرب من منطقة الورم الأولى أو قد يكون في أعضاء أخرى.

التكرار في القولون

يعود السرطان أحيانا في القولون وحينها يمكن أن تكون الجراحة أفضل حل للعيش فترة أطول وغالبًا ما يتبعها العلاج الكيميائي، وإذا لم يكن بالإمكان استئصال السرطان جراحيًا فقد تتم تجربة العلاج الكيميائي أولاً، وإذا قلص الورم بدرجة كافية ، فقد تكون الجراحة خيارًا. قد يتبع ذلك المزيد من العلاج الكيميائي.

تكرار فى مكان بعيد

في حالة عودة مرض السرطان ولكن فى مكان بعيد عن مكان الإصابة فى المرة الأولى فمن المرجح أن يكون متواجدا في الكبد، وتكون الجراحة علاجا مناسبا لبعض الأشخاص، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يتم محاولة العلاج الكيميائي لتقليص الورم (الأورام) ، والتي قد تتبعها بعد ذلك عملية جراحية لإزالتها، وقد تكون تقنيات الاستئصال أو الانصمام خيارًا أيضًا لعلاج بعض أورام الكبد.

إذا كان انتشار السرطان كبيرا بحيث لا يمكن علاجه بالجراحة فيمكن اللجوء لـ العلاج الكيميائي أو العلاجات المستهدفة، وجداول العلاج الممكنة هي نفسها بالنسبة لمرض المرحلة الرابعة.

أما المرضى الذين تبين أن السرطانات تتسم بتغيرات جينية معينة ، قد يكون العلاج بالعلاج المناعي خيارًا آخر .

وتتثمل خيارات العلاج فى الأدوية اذا كنت تتناولها قبل عودة السرطان والوقت الذي حصلت فيه عليها ، بالإضافة إلى صحتك العامة، وقد لا تزال بحاجة لعملية جراحية في مرحلة ما لتخفيف أو منع انسداد القولون أو مشاكل محلية أخرى، وقد يكون العلاج الإشعاعي خيارًا لتخفيف الأعراض لبعض الحالات.