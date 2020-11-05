انتبهى إليها.. أعراض سرطان القولون وطرق الحماية منه

أسباب عديدة للإصابة بسرطان القولون إليك أبرز أسبابه وأعراضه المزعجة عند الرجال والنساء والاطفال ومراحل تطوره وطرق علاجه. وكيف يمكن حماية نفسك من سرطان القولون





أسباب صادمة لسرطان القولون

وفقا لموقع هيلث تعد أبرز أسباب سرطان القولون هى العامل الوراثى والتاريخ العائلي للإصابة ووجود خلل في الجينات تسبب في تحور الخلايا السرطانية الموجودة في القولون والإصابة بالتهابات القولون التقرحي وزوائد قولونية في القولون







وتعد الإفراط في تناول الدهون المشبعة التي ينتج عنها مواد مسرطنة و التهاب المعدة الحاد مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون ، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.





أعراض سرطان القولون







زائدة والشعور بآلام البطن بعد تناول الطعام بعيدا عن أسباب سرطان القولون أبرز أعراض سرطان القولون هي فقدان الوزن بشكل ملحوظ وسريع والشعور دومًا بانتفاخات



