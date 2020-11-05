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انتبهى إليها.. أعراض سرطان القولون وطرق الحماية منه

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
أسباب عديدة للإصابة بسرطان القولون  إليك أبرز أسبابه وأعراضه المزعجة عند الرجال والنساء والاطفال ومراحل تطوره وطرق علاجه. وكيف يمكن حماية نفسك من سرطان القولون

أسباب صادمة لسرطان القولون

وفقا لموقع هيلث تعد أبرز أسباب سرطان القولون هى العامل الوراثى والتاريخ العائلي للإصابة ووجود خلل في الجينات تسبب في تحور الخلايا السرطانية الموجودة في القولون والإصابة بالتهابات القولون التقرحي وزوائد قولونية في القولون

وتعد الإفراط في تناول الدهون المشبعة التي ينتج عنها مواد مسرطنة و التهاب المعدة الحاد مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون ، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

أعراض سرطان القولون

بعيدا عن أسباب سرطان القولون  أبرز  أعراض سرطان القولون هي فقدان الوزن بشكل ملحوظ وسريع والشعور دومًا بانتفاخات زائدة والشعور بآلام البطن بعد تناول الطعام

الحماية من سرطان القولون

إليك بعض النصائح التي تحمي من الاصابة بـ سرطان القولون وهي : 

اتباع العادات الغذائية الصحية مثل البعد عن الزيوت والأكلات الجاهزة 
تناول السلطات والفواكه والخضراوات 
وشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل
ممارسة الرياضة بشكل مستمر ومنها المشي يوميا نصف ساعة، فهي تساعد على انتظام حركة الجهاز الهضمي بالكامل.

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