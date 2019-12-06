القاتل الغامض.. 8 أعراض تنذرك بسرطان القولون.. السن والنظام الغذائي عوامل تهدد صحتك.. واحذر اللحوم الحمراء والسكريات والخبز الأبيض

يعد سرطان القولون من الأمراض الغامضة التي لا تظهر أعراضها بشكل واضح مثل التهابات المعدة أو التعب الدائم في القولون مع التشنجات والآلام، فلا يستطيع البعض اكتشافه بسهولة إلا بتشخيص الطبيب وإجراء الفحوصات والأشعة التي تثبت الإصابة بـ سرطان القولون.



ووفقًا لموقع "mayoclinic" إليك أهم العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون :



- تقدم العمر

يمكن تشخيص سرطان القولون في أي عمر، ولكن غالبية المصابين بسرطان القولون يزيد عمرهم عن 50 عاما.



- التهاب المعدة الحاد

الأمراض الالتهابية فى المعدة أو ألتهاب القولون المزمن ، مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون ، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.



- نظام غذائي منخفض الألياف غني بالدهون

قد يرتبط سرطان القولون وسرطان المستقيم بنظامك الغذائى ونمط الحياة ، حيث يحتوي على نسبة منخفضة من الألياف وغني بالدهون والسعرات الحرارية مما ينتج عنه زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون لدى الأشخاص الذين يتناولون وجبات غذائية غنية باللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.



- التدخين

يؤثر التدخين على حياة الشخص بشكل عام ويهدد الصحة، والأشخاص الذين يدخنون قد يكون لديهم خطر متزايد من سرطان القولون.



أعراض سرطان القولون :

هناك بعض الأعراض التي إذا ظهرت عليك، يجب استشارة الطبيب لأنها قد تكون علامة على الإصابة بـ سرطان القولون، كما ذكرها موقع "mayoclinic"، وهي :



1- تغيير مستمر في عادات الأمعاء لديك بما في ذلك الإسهال أو الإمساك أو تغيير في تناسق البراز.

2- وجود نزيف مستقيمي أو دم في البراز.

3- الشعور بعدم الراحة في البطن ووجود مثل تشنجات وغازات وألم.

4- الشعور بملء الأمعاء وكأنها لا تفرغ تمامًا.

5- ضعف عام أو تعب وإرهاق

6- فقدان الوزن غير المبرر

7- شعور بأنك بحاجة إلى حركة الأمعاء التي لا تشعر بالراحة من خلال القيام بذلك

8- نزيف المستقيم .



أفضل نظام غذائي للوقاية من سرطان القولون :

الأشخاص الذين كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا غير صحى كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون بنسبة 37 في المائة، وأكثر عرضة للإصابة بسرطان المستقيم بنسبة 70 في المائة، وذلك بالمقارنة مع الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيا وسليما.



وتعد اللحوم الحمراء والخبز الأبيض والمشروبات السكرية من الأطعمة التى قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون على المدى البعيد، ولذلك يجب التقليل من تناول اللحوم الحمراء، والدقيق المحسن، والمشروبات السكرية جميعها أغذية ترتبط مع زيادة مستويات الالتهاب في الجسم.



ومن الأفضل على صحة الانسان أن يتناول الخضراوات الورقية، والحبوب الكاملة والقهوة وعصائر الفاكهة الطبيعية فكل هذه الأطعمة تُقلل من مستويات الالتهاب في الجسم والاصابة بسرطان القولون.



ويعد طبق السلطة من أهم الأطباق التى يجب أن تتواجد بإضافة الأطعمة الأخرى ، بالإضافة إلى أن هناك بعض الفواكه معالجة للإمساك منها "العنب، والكنتالوب، والفراولة، والأناناس، والكيوي، والبطيخ، والتين".





أعراض سرطان القولون عند الرجال:



1- تعد أبرز أعراض سرطان القولون وأسبابه انخفاض الوزن فجأة وبشكل ملحوظ انتفاخ البطن والشعور بالألم مع الاصابة بنوبات من الإسهال والامساك لفترة طويلة ودخول الحمام المتكرر:



2- الشعور بالرغبة فى القيء المستمر والشعور بالغثيان والقيء المستمر بشكل مبالغ فيه واضطراب الجهاز الهضمى.



3- ومن العلامات التحذيرية الاخرى هى ظهور الدم في البراز والاصابة بفقر الدم وتعد في النصف الأيمن من القولون، لا يرى فيها دم بل يظهر دم خفي ونزف في الأمعاء



4- ويعد السبب الرئيسي سرطان القولون وصعوبة علاجه هى تجاهل الأعراض حيث أن معرفة المريض بالاصابة تجعل فرص الشفاء كبيرة جدا حيث تصل نسب التعافي لــ 90 % .