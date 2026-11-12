على مساحة 24 ألف فدان.. محافظ الوادي الجديد ومستشار الرئيس يتفقدان مشروعا زراعيا

تفقدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، واللواء دكتور خالد فودة، مستشار السيد رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، أحد مشروعات الاستثمار الزراعي المقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو ٢٤ ألف فدان تعمل بالري الحديث، يرافقهما اللواء دكتور هشام الشيمي، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ حامد عبدالله، القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين، رئيس مركز الداخلة، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية.

واطّلع مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية والمحافظ، على مكونات النشاط الزراعي والإنتاجي بالمشروع، والذي يتنوع بين زراعات البطاطس والذرة ، والقمح، إلى جانب الزراعات البستانية المثمرة، التي تشمل المانجو والبرتقال والزيتون، فضلًا عن نحو ٣ آلاف نخلة من صنف «سيوي»، ومزارع لتربية الأغنام تضم قرابة ٣ آلاف رأس، بما يعكس تنوع الأنشطة وتكامل منظومتي الإنتاج النباتي والحيواني.

وأشادت المحافظ بحجم النشاط وتنوع الإنتاج، مؤكدةً حرص المحافظة على دعم المشروعات الاستثمارية الجادة، وتيسير الإجراءات اللازمة للتوسع وفقًا للضوابط المنظمة، بما يعزز كفاءة الاستثمار الزراعي، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعظيم الاستفادة من المقومات الواعدة للمنطقة.