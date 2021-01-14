سرطان القولون بين الاكتشاف المبكر والوقاية.. 5 علامات تستلزم زيارة الطبيب.. و8 طرق لتقليل احتمالات الإصابة

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اكتشاف سرطان القولون بشكل مبكر يلعب دورا كبيرا في نجاح العلاج والتمكن من الشفاء بشكل أسرع لذا من المهم معرفة أعراض المرض جيدا؛ حتى التمكن من اكتشاف الإصابة به بسرعة، وفى نفس الوقت التوجه للطبيب.





وفقا لما ذكره موقع " bowelcanceruk ": إليكم أهم أعراض سرطان القولون " الأمعاء"":





نزيف من المؤخرة أو دم مصاحب للبراز

تغيير مستمر وغير مبرر في عادة التبرز

فقدان الوزن غير المبرر

التعب الشديد بدون سبب واضح

ألم أو كتلة في بطنك





معظم الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض لا يعانون من سرطان الأمعاء، ويمكن أن تسبب مشاكل صحية أخرى وأعراضًا مشابهة، ولكن إذا كان لديك واحد أو أكثر من تلك، أو إذا لم تكن الأمور على ما يرام، فانتقل إلى طبيبك العام.





يمكن أن يسد الورم الأمعاء في بعض الأحيان، مما يسبب آلامًا قوية مفاجئة في منطقة المعدة، والانتفاخ والشعور أو المرض، وهذا ما يسمى انسداد الأمعاء، قد لا تتمكن أيضًا من إفراغ أمعائك أو إخراج الريح، إذا كنت تعتقد أن لديك أمعاء مسدودة ، فاستشر طبيبك على الفور أو اذهب إلى قسم الحوادث والطوارئ في المستشفى.





نزيف

هناك عدة أسباب محتملة للنزيف من قاع جسمك أو الدم في حركات الأمعاء (البراز). قد يأتي الدم الأحمر الفاتح من الأوعية الدموية المنتفخة (البواسير أو البواسير) في ممر الظهر. قد يكون أيضًا بسبب سرطان الأمعاء. قد يأتي الدم الأحمر الداكن أو الأسود من الأمعاء أو المعدة. أخبر طبيبك عن أي نزيف حتى يتمكن من معرفة سبب ذلك.





تغير في عادة الأمعاء

أخبر طبيبك العام إذا لاحظت أي تغيرات مستمرة وغير مبررة في عادة الأمعاء ، خاصة إذا كنت تعاني أيضًا من نزيف من ممر الظهر. قد يكون لديك براز أكثر مرونة وقد تحتاج إلى التبرز أكثر من المعتاد. أو قد تشعر كما لو أنك لا تذهب إلى المرحاض كثيرًا أو قد لا تشعر كما لو أنك لا تفرغ أمعائك بالكامل.





فقدان الوزن

هذا أقل شيوعًا من بعض الأعراض الأخرى. تحدث إلى طبيبك إذا كنت قد فقدت وزنك ولا تعرف السبب. قد لا تشعر بالرغبة في تناول الطعام إذا شعرت بالمرض أو الانتفاخ أو إذا كنت لا تشعر بالجوع.





التعب

قد يؤدي سرطان الأمعاء إلى نقص الحديد في الجسم ، مما قد يؤدي إلى فقر الدم (نقص خلايا الدم الحمراء). إذا كنت تعاني من فقر الدم ، فمن المحتمل أن تشعر بالتعب الشديد وقد تبدو بشرتك شاحبة.





ألم أو نتوء

قد يكون لديك ألم أو كتلة في منطقة المعدة (البطن) أو ممر الظهر، اذهب إذا لم تختف هذه الأعراض أو إذا كانت تؤثر على طريقة نومك أو تناولك للطعام.





احتمالات أخرى

بعض الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض غير مصابين بسرطان القولون ، ولكن إذا كان لديك واحد أو أكثر أو إذا لم تكن الأمور على ما يرام ، فقم بزيارة طبيبك. قد تكون أعراضك ناجمة عن حالات شائعة أخرى يمكن أن يعالجها طبيبك أو يسيطر عليها ، مثل: الإ مساك، والإ سهال والبواسير و شقوق الشرج، و متلازمة القولون العصبي (IBS)، و مرض رتجي، و مرض كرون، و التهاب القولون التقرحي.



