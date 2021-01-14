سرطان القولون بين الاكتشاف المبكر والوقاية.. 5 علامات تستلزم زيارة الطبيب.. و8 طرق لتقليل احتمالات الإصابة

- أعراض سرطان القولون المبكرة.. أبرزها فقدان الوزن
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اكتشاف سرطان القولون بشكل مبكر يلعب دورا كبيرا في نجاح العلاج والتمكن من الشفاء بشكل أسرع لذا من المهم معرفة أعراض المرض جيدا؛ حتى التمكن من اكتشاف الإصابة به بسرعة، وفى نفس الوقت التوجه للطبيب.
إليكم أهم أعراض سرطان القولون " الأمعاء" وفقا لما ذكره موقع " bowelcanceruk ":
نزيف من المؤخرة أو دم مصاحب للبراز
تغيير مستمر وغير مبرر في عادة التبرز
فقدان الوزن غير المبرر
التعب الشديد بدون سبب واضح
ألم أو كتلة في بطنك
معظم الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض لا يعانون من سرطان الأمعاء، ويمكن أن تسبب مشاكل صحية أخرى وأعراضًا مشابهة، ولكن إذا كان لديك واحد أو أكثر من تلك، أو إذا لم تكن الأمور على ما يرام، فانتقل إلى طبيبك العام.
يمكن أن يسد الورم الأمعاء في بعض الأحيان، مما يسبب آلامًا قوية مفاجئة في منطقة المعدة، والانتفاخ والشعور أو المرض، وهذا ما يسمى انسداد الأمعاء، قد لا تتمكن أيضًا من إفراغ أمعائك أو إخراج الريح، إذا كنت تعتقد أن لديك أمعاء مسدودة ، فاستشر طبيبك على الفور أو اذهب إلى قسم الحوادث والطوارئ في المستشفى.
نزيف
هناك عدة أسباب محتملة للنزيف من قاع جسمك أو الدم في حركات الأمعاء (البراز). قد يأتي الدم الأحمر الفاتح من الأوعية الدموية المنتفخة (البواسير أو البواسير) في ممر الظهر. قد يكون أيضًا بسبب سرطان الأمعاء. قد يأتي الدم الأحمر الداكن أو الأسود من الأمعاء أو المعدة. أخبر طبيبك عن أي نزيف حتى يتمكن من معرفة سبب ذلك.
تغير في عادة الأمعاء
أخبر طبيبك العام إذا لاحظت أي تغيرات مستمرة وغير مبررة في عادة الأمعاء ، خاصة إذا كنت تعاني أيضًا من نزيف من ممر الظهر. قد يكون لديك براز أكثر مرونة وقد تحتاج إلى التبرز أكثر من المعتاد. أو قد تشعر كما لو أنك لا تذهب إلى المرحاض كثيرًا أو قد لا تشعر كما لو أنك لا تفرغ أمعائك بالكامل.
فقدان الوزن
هذا أقل شيوعًا من بعض الأعراض الأخرى. تحدث إلى طبيبك إذا كنت قد فقدت وزنك ولا تعرف السبب. قد لا تشعر بالرغبة في تناول الطعام إذا شعرت بالمرض أو الانتفاخ أو إذا كنت لا تشعر بالجوع.
التعب
قد يؤدي سرطان الأمعاء إلى نقص الحديد في الجسم ، مما قد يؤدي إلى فقر الدم (نقص خلايا الدم الحمراء). إذا كنت تعاني من فقر الدم ، فمن المحتمل أن تشعر بالتعب الشديد وقد تبدو بشرتك شاحبة.
ألم أو نتوء
قد يكون لديك ألم أو كتلة في منطقة المعدة (البطن) أو ممر الظهر، اذهب إذا لم تختف هذه الأعراض أو إذا كانت تؤثر على طريقة نومك أو تناولك للطعام.
احتمالات أخرى
بعض الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض غير مصابين بسرطان القولون ، ولكن إذا كان لديك واحد أو أكثر أو إذا لم تكن الأمور على ما يرام ، فقم بزيارة طبيبك. قد تكون أعراضك ناجمة عن حالات شائعة أخرى يمكن أن يعالجها طبيبك أو يسيطر عليها ، مثل: الإمساك، والإسهال والبواسير وشقوق الشرج، ومتلازمة القولون العصبي (IBS)، ومرض رتجي، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي.
الأكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون المصابون بالأورام الحميدة أو من لديهم تاريخ عائلى فى الاصابة بالسرطان.
ويمكن خفض احتمالات الاصابة بسرطان القولون من خلال اتباع بعض الإرشادات الطبية التى ذكرها موقع "drugs"
• الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.
• تقليل تناول اللحوم الحمراء المصنعة.
• لعب 30 دقيقة على الأقل من التمارين الرياضية في معظم الأيام.
• الحصول على وزن صحي. تزيد الدهون الزائدة ، خاصة حول الخصر ، من عملية التمثيل الغذائي وتزيد من فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.
• مكمل غذائي متعدد الفيتامينات أو فيتامين د يوميًا - الأشخاص الذين يتناولون كمية أكبر من فيتامين د لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان القولون مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د.
• أخذ أدوية تشبه الأسبرين : في دراسات عديدة كان لدى الأشخاص الذين استخدموا الأسبرين أو أدوية أخرى مضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) على أساس منتظم فرصة أقل بنسبة 40 ٪ إلى 50 ٪ لتطوير الأورام الحميدة أو سرطان القولون والمستقيم.
بسبب الآثار الجانبية لهذه الأدوية ، لا ينصح بتناولها كل يوم فقط لمنع سرطان القولون إذا كان خطر الإصابة بالسرطان متوسطًا فقط.
• تجنب التدخين: يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان القولون.
• تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون لدى النساء اللاتي يتناولن الهرمونات بعد انقطاع الطمث. ومع ذلك ، لا ينبغي الاستخدام طويل الأمد للإستروجين والبروجسترون بعد انقطاع الطمث لهذا الغرض.
ومن المهم أن يخضع أن يخضع الأشخاص الذين يبلغون 50 عامًا أو أكثر لفحص دوري للكشف المبكر عن السلائل وسرطان القولون.