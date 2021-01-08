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مرأة

دراسة: بكتيريا الأمعاء تؤدي إلى التهاب القولون المميت

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:04 م
التهاب القولون
التهاب القولون
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نهى هجرس
كشفت دراسة جديدة عن تفاصيل حول كيفية تسبب بكتيريا Clostridioides العسيرة في حدوث التهاب مفرط في الأمعاء، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب القولون المميت.

وفقا للدراسة التي نشرها موقع "medicalxpress" أن العلماء حددوا بدقة أن أي جزء من البروتين السام يمكن أن يتخلل أغشية الخلايا للدخول إلى الهياكل الخلوية التي تسمى الإندوسومات، مما يدل على أنه حتى شظايا البروتين التي تحتوي على هذا الجزء الرئيسي قادرة على الوصول إلى الإندوسومات.

بالإضافة إلى ذلك ، كشفوا عن كيفية تسبب جزيء السم في حدوث الالتهاب ، وهو أمر ظل لغزًا قديمًا لأن هذه الجزيئات يتم هضمها سريعًا في الأمعاء، ووجد العلماء أن التوكسين A - والمثير للدهشة حتى أجزاء من السم - يمكن أن ينظم الحمض النووي في جزيئات بلورية مرتبة تضخم الاستجابة المناعية عن طريق الارتباط بمستقبلات TLR9 المتعددة ، والتي عادة ما تكون جزءًا من نظام الكشف المبكر عن الحمض النووي الميكروبي في الجسم، تظهر النتائج أن هذه الآلية تسبب دفاعات الجسم الطبيعية لإنتاج التهاب مفرط.

يمكن أن تسبب العدوى من المطثية العسيرة في الأمعاء التهاب القولون الذي يهدد الحياة ، مع ما يقرب من 500000 حالة و 29000 حالة وفاة في الولايات المتحدة وحدها كل عام ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

المرضى الأكبر سنًا الذين عولجوا بالمضادات الحيوية معرضون بشكل خاص لخطر المطثية العسيرة ، التي تقاوم عددًا من المضادات الحيوية. و البكتيريا عادة غير مؤذية عندما يتم الاحتفاظ به في الاختيار عن طريق الميكروبات التكافلية التي توجد عادة في أمعاء الإنسان، ومع ذلك ، عندما يتم قمع ميكروبيوم الأمعاء بواسطة المضادات الحيوية ، يمكن أن تتولى المطثية العسيرة السيطرة: يمكن أن تحفز سمومها استجابة مناعية ذاتية شديدة تسبب أعراضًا مثل الإسهال والتشنج والحمى والغثيان.

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