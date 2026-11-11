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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

14 ديسمبر.. مرافعة النيابة العامة في محاكمة 111 متهما بطلائع حسم

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي


قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 111 متهمًا في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، ورقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم"، لجلسة 14 ديسمبر لمرافقة النيابة.

تفاصيل قضية طلائع حسم

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج رقم 760 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

ووجه لبعض المتهمين تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.

طلائع حسم محاكمة مجمع محاكم بدر الدائرة الثانية إرهاب المرج

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