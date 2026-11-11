الداخلية: ضبط المتهم بالتحرش بفتاة في الشارع بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من قيام قائد سيارة ملاكى بتعاطى المواد المخدرة داخل سيارته والتحرش بها بالقاهرة.

القبض على متهم بالتحرش بفتاة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 / الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة من (موظفة – مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) بتضررها من قائد سيارة ملاكى لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بأحد الشوارع بأحد التجمعات السكنية بدائرة القسم .

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بالإسكندرية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتبين عدم حيازته أو تعاطيه لمواد مخدرة.