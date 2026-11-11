أزمة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب.. فرنسا تمنع رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة من دخول أراضيها

زعم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة المحتلة، يوسي داغان، مساء الأربعاء، أن سلطات الهجرة الفرنسية منعته من دخول البلاد الأسبوع الماضي، عقب وصوله إلى مطار باريس لعقد سلسلة من الاجتماعات السياسية مع عدد من المسئولين.

توقيف مسؤول اسرائيلي في فرنسا



وقال داغان إن سلطات الهجرة أبلغته، خلال إجراءات فحص جواز السفر، بأنه غير مسموح له بدخول الأراضي الفرنسية بسبب منصبه ونشاطه الرامي إلى تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.



وأضاف أنه خضع لتحقيق مطول داخل المطار، عرض خلاله أحد ضباط الهجرة وثائق تتعلق بقرار منعه من الدخول، موضحًا أن الضابط ربط القرار بتوليه منصب رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، ونشاطه لتشجيع البناء في 35 مستوطنة بالضفة الغربية، فضلًا عن مشاركته في مبادرات تهدف إلى إعادة الاستيطان في قطاع غوش قطيف.

وأوضح داغان أنه طُلب منه التعليق على قرار السلطات خلال التحقيق، وأن رده دُوّن في محضر رسمي.



