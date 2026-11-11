وزير الاستثمار يبحث مع وكالة «ميجا» التابعة للبنك الدولي تعزيز ضمانات الاستثمار الأجنبي وتمويل المشروعات التنموية بمصر

بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، مع نائب رئيس العمليات بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا» جونيد كمال أحمد، سبل تعزيز التعاون لدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي وتوفير آليات تمويلية للمشروعات التنموية في مصر، وذلك على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد الوزير حرص الدولة على توسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، والاستفادة من آليات ضمان الاستثمار لخفض المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين، مشيرا إلى العمل على تطوير حلول تمويلية مبتكرة وتيسير حصول مشروعات القطاع الخاص على التمويل؛ بما يدعم زيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، خاصة الطاقة والبنية التحتية.

وتناولت المباحثات سبل تحسين شروط التمويل وتيسير التجارة الخارجية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، مع الاتفاق على عقد اجتماعات فنية مع ممثلي الوكالة والجهات المعنية لبحث آليات التعاون والخطوات التنفيذية المقبلة.

من جانبه، استعرض نائب رئيس العمليات بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار دور المؤسسة ومنصة الضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي في حشد التمويلات الدولية والحد من المخاطر الاستثمارية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكدا استعداد الوكالة لتعزيز التعاون مع مصر واستكشاف فرص جديدة للشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.