16 ديسمبر.. مرافعة النيابة العامة بقضية خلية عين شمس

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 6672 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، المقيدة برقم 24781 لسنة 2025 جنايات عين شمس، المعروفة إعلاميا بـ خلية عين شمس لجلسة 16 ديسمبر لمرافعة النيابة العامة.

تفاصيل قضية خلية عين شمس

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من نهاية عام 2010 وحتى 11 أبريل 2024، المتهم الأول تولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهم الأول تهم تمويل جرائم الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي بأن وفر أموالًا وأمد بها الجماعة موضوع الاتهام، ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من الأول وحتى الخامس بأن روجوا بطريقة غير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية والانضمام لجماعة داعش وأفكارها الداعية لاستخدام العنف بالقول والكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.