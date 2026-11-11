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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قالي اعتبرينا متجوزين.. إسراء تطلب الطلاق للضرر: خاني مع صاحبتي

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي

بعد 5 سنوات من الزواج وجدت إسراء نفسها داخل مكتب محامي تستعد للتوجه إلى محكمة الأسرة بالكيت كات لرفع قضية طلاق للضرر من زوجها الذي تزوجته "صالونات" كما يقال بعد اكتشافها خيانته لها مع صديقتها، وقيام الأخيرة بتصوير زوجها لها حتى ينفصلوا وتتزوجه من بعدها.

حكاية إسراء في محكمة الأسرة

قبل 6 سنوات وبالتحديد بعد مرور أزمة كورونا، جلست إسراء برفقة والدتها بعد أن تمت 30 ربيعا، حدثتها حينها والدتها عن خوفها من الرحيل قبل الاطمئنان عليها ورؤيتها بفستان الزفاف، وكما سردت إسراء عن قصتها «كنت بقولها النصيب هيجي وهتفرحي بيا وربنا يخليكي ليا، وياريتها عايشة دلوقتي عشان تشوف أنا وصل بيا الحال لأيه، هي فرحت بيا بس أكيد دلوقتي زعلانة على اللي حصلي في قبرها».

سردت إسراء قصتها بالكامل «واحدة قريبتي قالت لي إن في عريس شاف صورتي وهو مسافر الخليج وهيرجع مصر نهائي وهيتقدم لي وعايز يتجوز وهو مكنش أكبر مني بكتير كان الفرق بينا سنتين بس، وفعلا بعد أسبوعين العربس جه، وقعدت معاه واتخطبنا وكان شخصية هادية ومحترم وبيتكلم بهدوء، وبدأت أجهز في شقتي عشان اتجوز وهو في الوقت ده كان رجع شغله عشان ينهي كل حاجة ويرجع مصر يشتغل في الشركة هنا».

أكملت إسراء قصتها «اتجوزت وعملت فرح كبير وفي أول الجواز كنت عايشة حياة كويسة ومحترمة ومكنش في أي حاجة، ومع مرور الوقت كان ليا واحدة صحبتي كانت بتيجي على طول البيت وتقعد معايا وهو كان عرفها وبعد 5 سنين جواز، كانت المفاجأة بالنسبة لي اللي عمري ما كنت اتخيلها أو أصدق أنها ممكن تحصلي».

تابعت إسراء «في يوم كنت برا البيت وكانت عمتي تعبانة وهي مش متجوزة ولا مخلفة، وكلمت أحمد جوزي واستأذنت إني آبات مع عمتي عشان مرضها وأراعيها وهو وافق ساعتها وقولت له إني هوديها للدكتور تاني يوم وهاجي، وحجزت الدكتور فعلا بس كان بعد 3 أيام فقولت لها هروح البيت وهرجعلك بالليل، وفعلا صحيت وفطرت معاها ونزلت روحت على البيت».

أضافت إسراء «لما روحت يومها ووصلت البيت فتحت بالمفتاح ودخلت كانت الشقة في حاجات غريبة لقيت علبتين بيتزا في المطبخ وكانزات بيبسي ومياه، ولما سألت أحمد رد وقالي أنا كنت جعان وجبت أكل إمبارح وأكلته، مشكتش أوي ساعتها لأنه بياكل كتير عادي».

حكيت لصاحبتي على اللي حصل وقالت لي متحطيش في دماغك.. أكملت إسراء «روحت لعمتي وهي كلمتني قالت لي إنتي هتباتي طيب أجيلك لو محتاجة حاجة أتاريها كانت بتطمن إني برا، وبعدها اتبعتلي فيديو من رقم غريب من أوضة نومي أحمد وهو بيخوني، وساعتها اتصدمت وحبيت أكلم الرقم مكنش بيجمع، كلمت صاحبتي جري، وجات لي البيت وقالت لي إزاي الفيديو ده جالك دي أنا وسامحيني أنا ضعفت وهو بقاله فترة وبيلمح طردتها من بيتي».

اختتمت إسراء قصتها «وقفت قدامه بالليل ومسكت نفسي بالعافية وكان رده بكل برود أنا هتجوزها فيها إيه يعني وعادي أنا مقتدر ومعايا فلوس، ومكنش شايف إن ده خيانة أو أي حاجة وقالي اعتبرينا متجوزين، بس أنا جيت للمحامي وهرفع عليه قضية طلاق للضرر بالفيديو اللي معايا».

محكمة الأسرة قضية طلاق الطلاق مشاكل زوجية مشكلات الأسرة

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