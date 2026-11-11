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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بالتعاون مع جامعة القاهرة.. «الأعلى للشئون الإسلامية» ينظم ندوة عن «الإلحاد العاطفي» بكلية التجارة

بالتعاون مع جامعة القاهرة.. «الأعلى للشئون الإسلامية» ينظم ندوة عن «الإلحاد العاطفي» بكلية التجارة
بالتعاون مع جامعة القاهرة.. «الأعلى للشئون الإسلامية» ينظم ندوة عن «الإلحاد العاطفي» بكلية التجارة
محمد شحتة

نظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس، والدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس، اليوم الأربعاء 11 من نوفمبر 2026، ندوة تثقيفية بعنوان «الإلحاد العاطفي»، بكلية التجارة بجامعة القاهرة، حاضر فيها الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب؛ لمناقشة الأبعاد الفكرية والنفسية لهذه الظاهرة وسبل التعامل معها، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

وتناول الدكتور عمرو الورداني مفهوم «الإلحاد العاطفي»، موضحًا أنه لا يقوم بالضرورة على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، بقدر ما يعبر عن حالة من الغضب والتمرد والعتاب على القضاء والقدر، قد تنشأ نتيجة تجارب إنسانية مؤلمة أو صدمات نفسية يعجز الإنسان عن تجاوز آثارها.

وأوضح أن من أبرز العوامل التي قد تسهم في نشأة هذه الحالة التعرض للصدمات، ولا سيما من أقرب الناس، والشعور بالخذلان والاستحقاق، والمقارنة المستمرة بالآخرين، مشيرًا إلى أن هذه التجارب قد تدفع الإنسان إلى الاعتراض والوقوع في دائرة اللوم والعتاب تجاه ما يمر به من أقدار وابتلاءات.

تصحيح المفاهيم المتعلقة بالأقدار والابتلاءات

وفي حوار مفتوح مع الطلاب، دعا إلى تصحيح المفاهيم المتعلقة بالأقدار والابتلاءات، وعدم النظر إليها باعتبارها استهدافًا للإنسان أو إرادة لإيذائه، فقد تحمل في طياتها وجوهًا من الرحمة والحماية والنجاة، وإن لم يدرك الإنسان حكمتها في حينها.

وأكد أهمية التحلي بالصبر، والأخذ بالأسباب، وتجنب الاستغراق في التفكير المفرط، والبحث عن الحلول العملية للمشكلات، مشيرًا إلى أن الإيمان بحكمة الله ورحمته يعين الإنسان على تجاوز المحن واستعادة الطمأنينة، كما شدد على أهمية الدعاء والمناجاة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في أوقات الشدة والابتلاء.

وكان في استقبال الدكتور عمرو الورداني الأستاذ الدكتور محمد حسين رفعت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ حيث جرى استعراض مجالات التعاون التوعوي بين المجلس والجامعة، وتأكيد دور المؤسسات الدينية والأكاديمية في تنمية وعي الطلاب ومناقشة القضايا الفكرية المعاصرة.

وفي بداية اللقاء، أعرب الأستاذ الدكتور محمود السيد، وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن سعادته باستضافة أحد علماء الأزهر الشريف، مشيدًا بجهود المجلس في تناول قضايا الشباب وتقديم خطاب ديني متجدد.

وأكدت الأستاذة الدكتورة لبنى محمد فريد، عميدة كلية التجارة، اعتزازها بالتعاون مع المجلس، وأهمية تنظيم الندوات الفكرية التي تسهم في بناء وعي الشباب وتعزيز شخصيتهم.

وفي ختام الندوة، كرّمت إدارة كلية التجارة الدكتور عمرو الورداني، وأهدته درع الكلية؛ تقديرًا لمشاركته، كما شهدت الفعالية معرضًا لإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اطّلع خلاله المشاركون على عدد من مؤلفاته ومطبوعاته.

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وزارة الأوقاف جامعة القاهرة الإلحاد العاطفي طلاب الجامعات

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