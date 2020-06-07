إسهال والتهاب القولون.. تناول أدوية المعدة بكثرة يسبب عدوى بكتيرية

وأوضحت النتائج أن نسبة C-diff المتكررة في المرضى الذين يعانون من أمراض المعدة كانت 22.1 في المائة ، مقارنة بـ 17.3 في المائة في المرضى الذين لا يعانون من أمراض المعدة.