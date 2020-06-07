إسهال والتهاب القولون.. تناول أدوية المعدة بكثرة يسبب عدوى بكتيرية

حذر الباحثون من أن الأشخاص الذين يستخدمون أدوية المعدة بشكل كثير قد يكونوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى بكتيرية يمكن أن تسبب أمراضا تتراوح من الإسهال إلى التهاب القولون.
وتحدث العدوى بالتهاب القولون العنيف بسبب اضطراب البكتيريا الطبيعية والصحية في القولون ، غالبًا نتيجة للمضادات الحيوية.
ووفقا لموقع "boldsky" إليكم أضرار ومخاطر تناول الأدوية بكثرة على المعدة..
حلل الباحثون أن الأدوية التى يتناولها بعض الأشخاص بشكل مستمر، والتي يتم وصفها واستهلاكها بشكل شائع، والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لمرض معين، أو مرض القرحة الهضمية أو عسر الهضم يمكن أن تسبب أمراض عديدة.
وأوضحت النتائج أن نسبة C-diff المتكررة في المرضى الذين يعانون من أمراض المعدة كانت 22.1 في المائة ، مقارنة بـ 17.3 في المائة في المرضى الذين لا يعانون من أمراض المعدة.