بدون أدوية.. أعشاب لـ علاج حرقان المعدة عند الرجال والأطفال والحوامل

يعاني الكثير من الاحساس بـحرقان المعدة ، وهذه المشكلة قد لا تقتصر على عمر معين ولكن يشكو منها الكبير والصغير احيانا ، ويمكن ان نتخطي هذه المشكلة من خلال علاج حرقان المعدة بالأعشاب، وقد يوجد العديد من الطرق المختلفة لعلاج حرقان المعدة ولكن علاج حرقان المعدة بالاعشاب هو الافضل علي الاطلاق.
ولذلك نقدم لكم علاج حرقان المعدة بالاعشاب الطبيعية..
يعتبر علاج حرقان المعدة بالاعشاب الطبيعية هو احد العلاجات التي ليس لها اي تأثير سلبي علي الصحة العامة، والتي قد تخفف من اعراض حرقان المعدة وقدم المعالج بالاعشاب والطب البديل محسن النادي قائمة لعلاج حرقان المعدة بالاعشاب الطبيعية وهي:
1- الخس: نقوم بعمل عصير من الخس مع الماء وخلطه في الخلاط ويشرب بحيث يعمل على إزالة حرقان المعدة.
2- اللوز: نأخذ مقدار 10 حبات من اللوز يوميًا، يساعد على تكوين غشاء لحماية المعدة، ويساعد في عملية الهضم وهو الافضل في علاج حرقان المعدة بالاعشاب.
3- خلطة الكرنب والبطاطا: من اكثر الطرق فاعلية لعلاج حرقان المعدة بالاعشاب الطبيعية نقوم بخلط كأسين من عصير البطاطا مع عصير الكرنب، أو نعصر بطاطا مع الماء.
4- زيت الزيتون: شرب معلقة يوميًا قبل تناول الوجبات، ويمكن استعماله في الطبخ بدلًا من زيت المازولا.
5-عرق السوس: نقوم بغلي 50 جراما من عرق السوس مع لتر من الماء لمدة عشر دقائق فقط ، ثم نتركه لمدة خمس ساعات، ويشرب لمدة 21 يوما، يوميًا لمدة 3 مرات.
6-ماء جوز الهند: هو من أهم الوصفات لحرقة المعدة، يمكن شربه مرتين يوميًا فهم يمنع الانتفاخ، ويهدئ المعدة.
7- الخيار والبطيخ: هما من الفواكه والخضروات الغنية بالماء حيث يساعدان على تخفيف الحامض وعلاج النهجة والحرقان.
8-الأناناس: يحتوي على البروتين حيث يعمل على تعادل الحمض في المعدة.
وفي نهاية القول يتبين لنا أن حرقان المعدة هو من أكثر الأمور المزعجة للإنسان بجيث يشعر بعدم ارتياح.
كما توجد العديد من الطرق الاخري لعلاج حرقان المعدة بالاعشاب وهي :
الزنجبيل والبطاطس : تعصر حبة بطاطس ويخلط فيها ملعقة صغيرة من مطحون الزنجبيل الطازج ويشرب قبل الوجبات الثلاث بنصف ساعة للمساعدة في علاج التهاب المعدة .
الثوم : يمضغ ضرسين من الثوم او يشرب مهروس ضرسين من الثوم بعد الوجبات لعلاج التهاب المعدة .
الشمر : ينقع ملعقة صغيرة من مطحون الشمر المحمص في كأس ماء مغلي لمدة عشرة دقائق ثم يصفى ويشرب فنجان بعد الوجبات الثلاث لعلاج التهاب المعدة .
جوز الهند : يؤكل جوز الهند او يشرب ماؤه او عصيره لعلاج التهاب المعدة .
عرق السوس : يغلى ملعقة صغيرة من عرق السوس في كأس ماء لمدة عشر دقائق ويشرب كأس قبل الوجبات الثلاث .
العسل و الخل : تخلط ملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من الخل في كأس ويشرب على الريق .
قمر الدين : ينقع قمرالدين في الماء لمدة كافية ثم يشرب من المنقوع يوميا .
كما تعاني بعض الحوامل من حرقة المعدة، وتكون هذه الحالات الاصعب في علاج حرقة المعدة وذلك لعدم استطاعة الحامل تناول الادوية المختلفة، ولكن يمكن علاج ذلك للحامل بالاعشاب، ونقدم لكِ اليوم افضل طرق علاج حرقان المعدة للحامل بالاعشاب من خلال عدة طرق وهي :
الريحان والكزبرة الخضراء هي الافضل في علاج حرقة المعدة بالاعشاب للحوامل وذلك من خلال شرب ملعقة من عصارة الكزبرة بعد الوجبات، أو من خلال غليها مع الماء وشرب المغلي الناتج بعد تحليته بالعسل.
الكمون.. احدي طرق العلاج حرقان المعدة بالاعشاب للحوامل ولن يؤثر بالسلب علي الحمل ويمكن علاج حرقة المعدة بالاعشاب للحامل من خلال إضافته إلى الطعام كنوع من البهارات، أو من خلال بلع حفنة من حبوب الكمون
اليانسون.. يعد اليانسون افضل العلاجات المهدئة للمعدة سواء حموضة المعدة او حرقان المعدة ولذلك يمكنك ان تستخدمي هذا المشروب لعلاج حرقة المعدة للحامل بالاعشاب.