بدون أدوية.. أعشاب لـ علاج حرقان المعدة عند الرجال والأطفال والحوامل

1- الخس: نقوم بعمل عصير من الخس مع الماء وخلطه في الخلاط ويشرب بحيث يعمل على إزالة حرقان المعدة.

2- اللوز: نأخذ مقدار 10 حبات من اللوز يوميًا، يساعد على تكوين غشاء لحماية المعدة، ويساعد في عملية الهضم وهو الافضل في علاج حرقان المعدة بالاعشاب.





نقوم بخلط كأسين من عصير البطاطا مع عصير الكرنب، أو نعصر بطاطا مع الماء. 3- خلطة الكرنب والبطاطا: من اكثر الطرق فاعلية لعلاج حرقان المعدة بالاعشاب الطبيعية





4- زيت الزيتون: شرب معلقة يوميًا قبل تناول الوجبات، ويمكن استعماله في الطبخ بدلًا من زيت المازولا.





5-عرق السوس: نقوم بغلي 50 جراما من عرق السوس مع لتر من الماء لمدة عشر دقائق فقط ، ثم نتركه لمدة خمس ساعات، ويشرب لمدة 21 يوما، يوميًا لمدة 3 مرات.





6-ماء جوز الهند: هو من أهم الوصفات لحرقة المعدة، يمكن شربه مرتين يوميًا فهم يمنع الانتفاخ، ويهدئ المعدة.





7- الخيار والبطيخ: هما من الفواكه والخضروات الغنية بالماء حيث يساعدان على تخفيف الحامض وعلاج النهجة والحرقان.





8-الأناناس: يحتوي على البروتين حيث يعمل على تعادل الحمض في المعدة.



