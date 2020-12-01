أسباب سرطان القولون وأهم أعراضه

يعد سرطان القولون من اكثر انواع السرطان التي زاد انتشارها خلال السنوات الأخيرة ويسبب الاما قويا العديد من المضاعفات التي تؤثر على الجسم كله.
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ووفقا لما ذكره موقع " verywellhealth" تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون الأسبرين بانتظام وغيره من العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ( NSAIDs ) لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان القولون ومع ذلك يمكن أن تسبب آثارًا جانبية خطيرة (بما في ذلك النزيف من تهيج المعدة)، كما تحذر جمعية السرطان الأمريكية "معظم الخبراء لا ينصحون بتناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية فقط لتقليل مخاطر الإصابة بـ سرطان القولون والمستقيم إذا كنت شخصًا في خطر متوسط."
أسباب سرطان القولون
في معظم الحالات ، يبدأ سرطان القولون بتكوين أورام سرطانية ( سلائل ) تصبح سرطانية بمرور الوقت، على الرغم من أن سبب الإصابة بسرطان القولون غير معروف ، إلا أن العوامل التالية قد تزيد من خطر الإصابة بالمرض:
أن تكون فوق سن الخمسين
تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون
تاريخ شخصي للإصابة بسرطان الثدي
وجود مرض التهاب الأمعاء (مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي)
داء السكري من النوع 2
وجود السرطان في مكان آخر بالجسم
نظام غذائي غني باللحوم الحمراء أو المصنعة
نقص في النشاط الجسدي
تدخين السجائر
شرب الكحول
أعراض سرطان القولون
على الرغم من أن سرطان القولون غالبا ما تنتج أي أعراض، وبعض الناس مع سرطان القولون قد تواجه مع ما يلي:
تغير في عادات الأمعاء (مثل الإسهال أو الإمساك)
ألم بطني مستمر أو انزعاج
حنان في أسفل البطن
نزيف في المستقيم أو دم في البراز
انسداد معوي
براز ضيق
فقدان الوزن غير المبرر
فقر الدم غير المبرر
إعياء
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ووفقا لما ذكره موقع " verywellhealth" تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون الأسبرين بانتظام وغيره من العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ( NSAIDs ) لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان القولون ومع ذلك يمكن أن تسبب آثارًا جانبية خطيرة (بما في ذلك النزيف من تهيج المعدة)، كما تحذر جمعية السرطان الأمريكية "معظم الخبراء لا ينصحون بتناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية فقط لتقليل مخاطر الإصابة بـ سرطان القولون والمستقيم إذا كنت شخصًا في خطر متوسط."
أسباب سرطان القولون
في معظم الحالات ، يبدأ سرطان القولون بتكوين أورام سرطانية ( سلائل ) تصبح سرطانية بمرور الوقت، على الرغم من أن سبب الإصابة بسرطان القولون غير معروف ، إلا أن العوامل التالية قد تزيد من خطر الإصابة بالمرض:
أن تكون فوق سن الخمسين
تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون
تاريخ شخصي للإصابة بسرطان الثدي
وجود مرض التهاب الأمعاء (مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي)
داء السكري من النوع 2
وجود السرطان في مكان آخر بالجسم
نظام غذائي غني باللحوم الحمراء أو المصنعة
نقص في النشاط الجسدي
تدخين السجائر
شرب الكحول
أعراض سرطان القولون
على الرغم من أن سرطان القولون غالبا ما تنتج أي أعراض، وبعض الناس مع سرطان القولون قد تواجه مع ما يلي:
تغير في عادات الأمعاء (مثل الإسهال أو الإمساك)
ألم بطني مستمر أو انزعاج
حنان في أسفل البطن
نزيف في المستقيم أو دم في البراز
انسداد معوي
براز ضيق
فقدان الوزن غير المبرر
فقر الدم غير المبرر
إعياء