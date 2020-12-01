ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسباب سرطان القولون وأهم أعراضه

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:24 م
اسباب سرطان القولون
اسباب سرطان القولون واهم اعراضه
Advertisements
اسماء محمد
يعد سرطان القولون من اكثر انواع السرطان التي زاد انتشارها خلال السنوات الأخيرة ويسبب الاما قويا العديد من المضاعفات التي تؤثر على الجسم كله.
إقرأ أيضا
أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه

ووفقا لما ذكره موقع " verywellhealth" تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون الأسبرين بانتظام وغيره من العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ( NSAIDs ) لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان القولون ﻿ومع ذلك يمكن أن تسبب آثارًا جانبية خطيرة (بما في ذلك النزيف من تهيج المعدة)، كما تحذر جمعية السرطان الأمريكية  "معظم الخبراء لا ينصحون بتناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية فقط لتقليل مخاطر الإصابة بـ سرطان القولون والمستقيم إذا كنت شخصًا في خطر متوسط."

أسباب سرطان القولون
في معظم الحالات ، يبدأ سرطان القولون بتكوين أورام سرطانية ( سلائل ) تصبح سرطانية بمرور الوقت، على الرغم من أن سبب الإصابة بسرطان القولون غير معروف ، إلا أن العوامل التالية قد تزيد من خطر الإصابة بالمرض:

أن تكون فوق سن الخمسين
تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون
تاريخ شخصي للإصابة بسرطان الثدي
وجود مرض التهاب الأمعاء (مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي)
داء السكري من النوع 2
وجود السرطان في مكان آخر بالجسم
نظام غذائي غني باللحوم الحمراء أو المصنعة
نقص في النشاط الجسدي
تدخين السجائر
شرب الكحول

أعراض سرطان القولون
على الرغم من أن سرطان القولون غالبا ما تنتج أي أعراض، وبعض الناس مع سرطان القولون قد تواجه مع ما يلي:

تغير في عادات الأمعاء (مثل الإسهال أو الإمساك)
ألم بطني مستمر أو انزعاج
حنان في أسفل البطن
نزيف في المستقيم أو دم في البراز
انسداد معوي
براز ضيق
فقدان الوزن غير المبرر
فقر الدم غير المبرر
إعياء

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الاكتشاف المبكر ينقذ حياتك.. للوقاية من سرطان القولون علامات تدل على الإصابة وتعرف كيف تحمى نفسك

أسباب متعددة لسرطان القولون .. تعرف على أعراضه وكيفية الوقاية منه

أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بالتهاب الأمعاء

علامات تحذيرية لسرطان القولون.. كيف تكتشفها

يغفلها الكثيرون.. علامات مبكرة تكشف سرطان الرئة.. تعرف عليها

أعراض شائعة لسرطان الرئة يغفلها الكثيرين

ترشيحاتنا

بإيرادات488.1 مليون دولار| ربيع: قناة السويس سجلت عبور 1614 سفينة في نوفمبر

رسوم جديدة على مصروفات المدارس وتراخيص السيارات.. تعرف عليها

أخبار الرياضة.. الزمالك يخسر حميد أحداد إفريقيا.. موسيماني يرفض نجما جديدا من بيراميدز

مصير الأهلي .. موقف الكاف من نقل مباراة السوبر الإفريقي خارج مصر

خطف أنظار الجميع.. مهاجم غانى مفاجأة إنبي فى الموسم الجديد

كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقناة الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة توضح أسباب جديدة لتساقط أسنان مرضى كورونا

قد تسبب الإصابة بـ كورونا.. هاني الناظر يحذر من 10 عادات خاطئة

كورونا يفتك بعائلة روسية بأكملها.. الناجي الوحيد طفل حديث الولادة