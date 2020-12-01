أسباب سرطان القولون وأهم أعراضه

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أسباب سرطان القولون



أعراض سرطان القولون

على الرغم من أن سرطان القولون غالبا ما تنتج أي أعراض، وبعض الناس مع سرطان القولون قد تواجه مع ما يلي:



تغير في عادات الأمعاء (مثل الإسهال أو الإمساك)

ألم بطني مستمر أو انزعاج

حنان في أسفل البطن

نزيف في المستقيم أو دم في البراز

انسداد معوي

براز ضيق

فقدان الوزن غير المبرر

فقر الدم غير المبرر

إعياء



