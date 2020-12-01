أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه

فيتامين د ضروري لعظام قوية لأنه يساعد الجسم على استخدام الكالسيوم من النظام الغذائي. تقليديا ، ارتبط نقص فيتامين د بالكساح ، وهو مرض لا يتم فيه تمعدن أنسجة العظام بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى رخوة العظام وتشوهات الهيكل العظمي، لكن الأبحاث تكشف بشكل متزايد عن أهمية فيتامين د في الحماية من مجموعة من المشاكل الصحية.

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ووفقا لما أورده موقع "webmd " إذا كنت تتجنب أشعة الشمس ، أو تلتزم بنظام غذائي نباتي صارم ، فقد تكون معرضًا لخطر الإصابة بنقص " إذا كنت تتجنب أشعة الشمس ، أو تلتزم بنظام غذائي نباتي صارم ، فقد تكون معرضًا لخطر الإصابة بنقص فيتامين د المعروف بفيتامين أشعة الشمس ، الذي ينتج في الجسم استجابةً لتعرض الجلد لأشعة الشمس. يوجد أيضًا بشكل طبيعي في عدد قليل من الأطعمة - بما في ذلك بعض الأسماك وزيوت كبد السمك وصفار البيض - وفي منتجات الألبان والحبوب المدعمة.





الأعراض والمخاطر الصحية لنقص فيتامين د

يمكن أن تعني أعراض آلام العظام وضعف العضلات أنك تعاني من نقص فيتامين د، ومع ذلك ، بالنسبة لكثير من الناس ، فإن الأعراض خفية. ولكن حتى بدون ظهور أعراض فإن النقص في فيتامين د يمكن أن يشكل مخاطر صحية ارتبط انخفاض مستويات فيتامين في الدم بما يلي:





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تشير الأبحاث إلى أن فيتامين د يمكن أن يلعب دورًا في الوقاية والعلاج من عدد من الحالات المختلفة ، بما في ذلك مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، وعدم تحمل الجلوكوز ، والتصلب المتعدد .





أسباب نقص فيتامين د

لا تتناول الكميات الموصى بها من الفيتامين بمرور الوقت، هذا على الأرجح إذا اتبعت نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا ، لأن معظم المصادر الطبيعية تعتمد على الحيوانات ، بما في ذلك زيوت الأسماك والسمك وصفار البيض والحليب المدعم وكبد البقر .

تعرض محدودة لأشعة الشمس: نظرًا لأن الجسم يصنع فيتامين د عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس ، فقد تكون معرضًا لخطر النقص إذا كنت مقيمًا في المنزل ، أو تعيش في خطوط العرض الشمالية ، أو ترتدي أردية طويلة أو أغطية للرأس لأسباب دينية ، أو لديك وظيفة تمنع التعرض لأشعة الشمس.

البشرة الداكنة: تقلل صبغة الميلانين من قدرة الجلد على إنتاج فيتامين د استجابةً للتعرض لأشعة الشمس تظهر بعض الدراسات أن كبار السن ذوي البشرة الداكنة معرضون بدرجة عالية لخطر نقص فيتامين د.

مشاكل فى الكلى: المعاناة من مشاكل في الكلى تجعل من الصعب تحويل فيتامين D إلى شكله النشط مع تقدم الناس في السن ، تصبح الكلى لديهم أقل قدرة على تحويل فيتامين د إلى شكله النشط ، مما يزيد من خطر الإصابة بنقص فيتامين د.

الجهاز الهضمي : الجهاز الهضمي لا يمتص فيتامين D بقدر كاف و يحدث ذلك نتيجة الإصابة بمشاكل طبية معينة، بما في ذلك مرض كرون ، والتليف الكيسي ، و مرض الاضطرابات الهضمية ، يمكن أن تؤثر على قدرة الأمعاء على امتصاص فيتامين D من الطعام الذي تتناوله.

السمنة: يتم استخراج فيتامين د من الدم عن طريق الخلايا الدهنية ، مما يغير من إطلاقه في الدورة الدموية، غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أكثر من انخفاض مستويات فيتامين د في الدم.



