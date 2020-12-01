ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:41 ص
اسباب واعراض نقص
اسباب واعراض نقص فيتامين د .. واهم المخاطر التى تهددك بسببه
Advertisements
اسماء محمد
فيتامين د ضروري لعظام قوية لأنه يساعد الجسم على استخدام الكالسيوم من النظام الغذائي. تقليديا ، ارتبط نقص فيتامين د بالكساح ، وهو مرض لا يتم فيه تمعدن أنسجة العظام بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى رخوة العظام وتشوهات الهيكل العظمي، لكن الأبحاث تكشف بشكل متزايد عن أهمية فيتامين د في الحماية من مجموعة من المشاكل الصحية.
ووفقا لما أورده موقع "webmd " إذا كنت تتجنب أشعة الشمس ، أو تلتزم بنظام غذائي نباتي صارم ، فقد تكون معرضًا لخطر الإصابة بنقص فيتامين د المعروف بفيتامين أشعة الشمس ، الذي ينتج في الجسم استجابةً لتعرض الجلد لأشعة الشمس. يوجد أيضًا بشكل طبيعي في عدد قليل من الأطعمة - بما في ذلك بعض الأسماك وزيوت كبد السمك وصفار البيض - وفي منتجات الألبان والحبوب المدعمة.

الأعراض والمخاطر الصحية لنقص فيتامين د
يمكن أن تعني أعراض آلام العظام وضعف العضلات أنك تعاني من نقص فيتامين د، ومع ذلك ، بالنسبة لكثير من الناس ، فإن الأعراض خفية. ولكن حتى بدون ظهور أعراض فإن النقص في فيتامين د يمكن أن يشكل مخاطر صحية ارتبط انخفاض مستويات فيتامين في الدم بما يلي:

إقرأ أيضا 

زيادة خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية
ضعف الإدراك لدى كبار السن
الربو الشديد عند الأطفال
 سرطان
تشير الأبحاث إلى أن فيتامين د يمكن أن يلعب دورًا في الوقاية والعلاج من عدد من الحالات المختلفة ، بما في ذلك مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، وعدم تحمل الجلوكوز ، والتصلب المتعدد .

أسباب نقص فيتامين د
لا تتناول الكميات الموصى بها من الفيتامين بمرور الوقت، هذا على الأرجح إذا اتبعت نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا ، لأن معظم المصادر الطبيعية تعتمد على الحيوانات ، بما في ذلك زيوت الأسماك والسمك وصفار البيض والحليب المدعم وكبد البقر .
تعرض محدودة لأشعة الشمس: نظرًا لأن الجسم يصنع فيتامين د عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس ، فقد تكون معرضًا لخطر النقص إذا كنت مقيمًا في المنزل ، أو تعيش في خطوط العرض الشمالية ، أو ترتدي أردية طويلة أو أغطية للرأس لأسباب دينية ، أو لديك وظيفة تمنع التعرض لأشعة الشمس.
البشرة الداكنة: تقلل صبغة الميلانين من قدرة الجلد على إنتاج فيتامين د استجابةً للتعرض لأشعة الشمس تظهر بعض الدراسات أن كبار السن ذوي البشرة الداكنة معرضون بدرجة عالية لخطر نقص فيتامين د.
مشاكل فى الكلى: المعاناة من مشاكل في الكلى  تجعل من الصعب تحويل فيتامين D إلى شكله النشط مع تقدم الناس في السن ، تصبح الكلى لديهم أقل قدرة على تحويل فيتامين د إلى شكله النشط ، مما يزيد من خطر الإصابة بنقص فيتامين د.
الجهاز الهضمي : الجهاز الهضمي لا يمتص فيتامين D بقدر كاف و يحدث ذلك نتيجة الإصابة بمشاكل طبية معينة، بما في ذلك مرض كرون ، والتليف الكيسي ، و مرض الاضطرابات الهضمية ، يمكن أن تؤثر على قدرة الأمعاء على امتصاص فيتامين D من الطعام الذي تتناوله.
السمنة: يتم استخراج فيتامين د من الدم عن طريق الخلايا الدهنية ، مما يغير من إطلاقه في الدورة الدموية، غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أكثر من انخفاض مستويات فيتامين د في الدم.

أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه
أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه
أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه
أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه
أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لو ظهرك بيوجعك.. 8 فيتامينات هتقلل الألم

ليست معدية.. علامة في الفم تشير للإصابة بنقص فيتامين B12

نشرة الصحة والمرأة .. نوع من الفواكه يخفض السكر في الدم.. علامة تشير لنقص فيتامين B12 بالجسم

لمواجهة كورونا.. دول تعتزم إضافة هذه المادة في الحليب والأجبان للوقاية

دراسة: 80% من مرضى كورونا لديهم نقص في فيتامين د

بجميع مصادره.. فوائد لا تعلمها عن فيتامين د

ترشيحاتنا

عاشت بفوبيا الغرق وماتت بسببه.. قصة طبيبة المنوفية التي دعت زملاءها للعمل في سيناء فغرقت على شواطئها

نجم مسرح مصر يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

دعاء النوم والقلق وراحة البال

الإفتاء: لا يجوز إلحاح بعض المأمومين على الإمام فينشغل عن الصلاة

محمد صبحي: لا يوجد رئيس دولة ذهب للمطار لاستقبال عالم..فيديو

وليد صلاح الدين: انتظروا سيطرة أهلاوية علي البطولات لمدة 10 سنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاحنة لاند تراك البيك أب الجديدة من بيجو 2021

أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه

شاهد.. أول سباق فورمولا وان في مصر حضره الملك فاروق سنة 1947 .. فيديو و صور