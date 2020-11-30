أطعمة تقوي المناعة ضد كورونا .. أعشاب وفاكهة وخضراوات

يبحث الجميع عن قائمة المواد الغذائية التي تسرع الشفاء من فيروس كورونا، حيث تتزايد نسب الإصابة به خلال فصل الشتاء، و لا يوجد علاج نهائي لهذا المرض حتى الآن، ولم يتمكن الأطباء من إيجاد لقاح قادر على منع الإصابة به.





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ويلجأ الأطباء حاليا لاستخدام بعض البروتوكولات العلاجية التي تساعد في السيطرة على كورونا ولكنها في بعض الأحيان تكون غير قادرة على قهر الفيروس وتستمر اصابة الفرد لفترة طويلة .





قائمة مواد غذائية تسرع الشفاء من فيروس كورونا وتساعد فى تقوية الجهاز المناعي للمصابين لحمايتهم من فتك هذا المرض القاتل. ومن هنا جاءت فكرة تحديد





أطعمة تقوي المناعة ضد كورونا

من بين الأشياء المهمة التى تم التوصل لها حديثة أن هناك أطعمة تقوي المناعة ضد كورونا من بينها الزبادي هو بروبيوتيك طبيعي ويساعد في تكوين البكتيريا الجيدة في أجسامنا، يجب أن يكون طازجًا، وإذا كنت تعاني من التهاب الحلق بغض النظر عن السبب، فقد يؤدي الزبادي إلى تفاقمه ولكن للحصول على مناعة أفضل ، فأنت بحاجة إلى البروبيوتيك.، الكركم غالبًا ما يُنصح بتناول حليب الكركم.





تعتبر الأطعمة الطبيعية المضادة للفيروسات و أطعمة تقوي المناعة ضد كورونا منها : أوراق التولسي واليانسون النجمي (بهار) والثوم والزنجبيل هي بعض العناصر الغذائية الطبيعية المضادة للفيروسات التي توفر الحماية من الأنفلونزا الموسمية أيضًا وبالنسبة لطريقة استخدام الثوم في تقوية المناعة خذ فصًا من الثوم ، أ و هرسه ، وعرّضها للهواء لمدة خمس دقائق حتى يتم تنشيط مركبها المسمى الأليسين الذي له خصائص طبية قوية ثم تناوله.





أطعمة لتسريع علاج كورونا





من الأشياء الجيدة تناول اطعمة لتسريع علاج كورونا، حيث إن السبيل الوحيد للتغلب على هذا المرض حتى الآن يمكنه التغلب على هذا المرض حتى في حالة أخذ العقاقير الطبية التي تساعد فى الشفاء، ولتحقيق هذا يجب تناول اطعمة لتسريع علاج كورونا .





وهناك أطعمة لتسريع علاج كورونا معروفة ومتداولة في معظم البلدان منها الفلفل الأحمر يضخ الجلد ويعزز المناعة مع ضعف كمية فيتامين سي مثل البرتقال، ميسو ، شوربة أو معجون لإضافتها إلى الشوربات وتوابل السلطة، نثر بذور عباد الشمس على السلطات أو تأكلها بمفردها

الكيوي ، و البابايا الذي يعرف بأنه المعالج الاستوائي لإبقائك بصحة جيدة طوال العام، و الشاي الأخضر أو ​​الشاي الأسود لأن الجسم ستستفيد من المركبات التي تسمى الفلافونويد ، مضادات الأكسدة القوية.

السبانخ فهي لا تحتوي على فيتامين ج فقط بل على مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين ، وكلاهما يمنح جهاز المناعة لديك دفعة صحية يحتاجها لمحاربة الغزاة، واللوز، والبروكلي يعد أكثر الأطعمة الخارقة على هذا الكوكب حيث إنه غني بفيتامينات A و C وكذلك E مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن ، ولا شيء يقدمها أفضل من الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والبذور، يُعرف فيتامين C أيضًا باسم حمض الأسكوربيك ، وهو مادة مغذية قابلة للذوبان في الماء توجد في الخضروات الورقية والحمضيات ، وخاصة الجريب فروت والبرتقال واليوسفي والليمون يعمل كمضاد للأكسدة .





نظام غذائي لمواجهة كورونا

يلجأ البعض لاتباع نظام غذائي لمواجهة كورونا يعتمد على بعض النباتات الطبيعية المعروفة بقدرتها على مواجهة هذا الفيروس، منها: الرمان ، جذور عرق السوس ، والجينسنج ، و التوت ، وإشنسا ، وموتو .





ومن بين الأعشاب التي تدخل ضمن نظام غذائي لمواجهة كورونا، شاي الجوافة ، وباي شاو، وتوجد أدلة علمية على فعالية العديد من العلاجات التكميلية لنزلات البرد، هذا بالإضافة إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة جيدة نم الزنك والمحتوية على فيتامين سي بشكل منتظم .





في الدراسات ذات النتائج الإيجابية كانت مستحلبات الزنك أكثر فاعلية إذا تم تناولها خلال 24-48 ساعة من ظهور الأعراض وتشمل الآثار الجانبية للزنك الطعم السيئ والغثيان.

المصادر :

pubmed

thebeet