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مرأة

لماذا يفقد مصاب كورونا أسنانه ؟.. طبيب يوضح السبب

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:30 م
فقدان الأسنان
فقدان الأسنان
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حياة عبد العزيز
زعمت العديد من الدراسات العلمية أن تأثير فيروس كورونا يشمل كل اعضاء الجسم ليس فقط الجهاز التنفسي، كما ظهر على بعض المرضى فقدان أسنانهم.

وعلق الدكتور أليكسي أنتيبينكو طبيب أسنان، يحدث فقدان الأسنان لمريض كورونا بسبب تواجد مجموعة من البكتيريا في جسم المريض، والتي تسبب أمراض الفم.

وتابع أنتيبينكو، أن فقدان الأسنان لم تحدث بسبب البكتيريا لأن من الطبيعي تواجدها داخل الجسم، ولكن مصاب كورونا يتواجد بداخله كم هائل من الفيروسات والبكتيريا الضارة بالجسم.


ووفقا لموقع express، قال الدكتور اليسكي أنه عندما يصاب الشخص بالإجهاد، أو بمرض شديد أو طويل الأمد أو مرض عام، يمكن للبكتيريا الزحف من" الأماكن السرية "والتكاثر بجنون، ثم يبدأ التدمير السريع لمركب اللثة".

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الطبيب أن إهمال بعض الأشخاص لقواعد النظافة وتناول المزيد من الحلويات بسبب العزلة الذاتية، يمكن أن يساهم في تدهور حالة الأسنان واللثة.

ومن خلال السطور التالية تعرف على طرق التعامل مع الام الاسنان.

سيعتمد نوع العلاج الذي ستخضعه لألم الأسنان على سبب الألم ، لذلك سيفحص طبيب أسنانك فمك وقد يقوم بإجراء أشعة سينية لمحاولة تحديد المشكلة.

إذا كان ألم أسنانك ناتجًا عن التسوس، فسيقوم طبيب الأسنان بإزالة المنطقة الفاسدة واستبدالها بحشو.

إذا كان ألم أسنانك ناتجًا عن حشوة مفكوكة أو مكسورة ، فسيتم إزالة الحشو وإزالة أي تسوس ووضع حشوة جديدة في مكانها.

إذا أصيب اللب الموجود داخل سنك ، فقد تحتاج إلى علاج قناة الجذر، يتضمن هذا الإجراء إزالة اللب المصاب ثم إدخال نوع خاص من الحشو لإغلاق السن ومنع العدوى مرة أخرى.
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