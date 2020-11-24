علاج القولون بالأعشاب نهائيا

علاج القولون بالاعشاب، هو عملية طرد الأمعاء الغليظة، وتعود ممارسة تطهير القولون الطبيعي إلى اليونان القديمة.

أصبحت شائعة في الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين، لكن النظريات التي تقف وراءها فقدت الدعم ، وخرجت عن المألوف، في الآونة الأخيرة ، على الرغم من ذلك ، أصبح تطهير القولون، باستخدام الشاي أو الإنزيمات أكثر شيوعًا.

أعشاب لعلاج القولون والانتفاخ

طريقة تنظيف القولون العصبي بالأعشاب الطبيعية :

اليانسون:

يساهم اليانسون في تهدئة الأعصاب والمزاج،ويعد مصدرا هاما للتخفيف من اعراض القولون.



أعشاب لعلاج القولون نهائيا

شاي الكركم:

وهو معروف بفوائده العلاجية المميزة خاصة في علاج المشاكل الهضمية و القولون كما انه يقلل الانتفتخ و الام البطن و التلبكات المعوية، فقط قم باضافة ملعقة كركم مطحون لكوب ماء دافئ وحليه بالعسل.



-شاي الزنجبيل:

علاج فعال لمشاكل المعدة وينطف الجسم من السموم ، قم باضافة ملعقة زنجبيل مطحون مع نصف ملعقة قرفة وملعقة عسل في كوب ماء دافئ.

-شاي البابونج:

وهو من العشتب الصحية والقوية في علاج القولون نهائيا من خلال المواظبة علي تناوله يوميا ، كما ان البابونج يمتلك خواص مضادة للالتهاب ذات مفعول قوي، ويساهم في استرخاء عضلات الامعاء وعلاج التلبكات المعوية، وطرد الغازات.

- شاي الشمر والكراوية والنعناع:

علاج قوي لطرد الغازات والتخلص من النفخة والتلبكات المعوية، كما يعمل على استرخاء عضلات الأمعاء، وعلاج الإمساك.



علاج القولون العصبي بالأعشاب مجرب

بذور الكتان، وهي من أفضل علاجات القولون والانتفاخ المصاحب له، وتساعد على التخفيف من الغازات تهدئة الأمعاء، ويمكنك إضافة بذور الكتان إلى أطباق السلطة والأطعمة المختلفة الأخرى

-الينسون:

يخلصك من الغازات بصورة كبيرة، وبعد من أهم مشروبات الأعشاب الساخنة التي تمنح المعدة شعورًا بالراحة.



-الزنجبيل:

من أهم الأعشاب الطبيعية المفيدة في علاج آلام البطن، ويعمل على علاج الانتفاخ، حيث يحتوي الزنجبيل على المواد اللاذعة مثل الجنجرول المفيدة في علاج التهاب المعدة ، و الزنجبيل يعمل علي تطهير الأمعاء.

قم بإضافة القليل من الزنجبيل المبشور إلى كوب من الماء المغلي، ثم تغطيته لمدة 5 دقائق، وتناوله مع تحليته بعسل النحل وإضافة القليل من عصير الليمون إليه.

أعشاب للقولون والمعدة

- بذور الشمر:

من أهم المواد الغذائية التي تندرج تحت قائمة أفضل علاج للقولون والانتفاخ، كما انه يقضي علي الغازات، ويساعد علي إدرار البول، وبالتالي الشعور بالمزيد من الراحة.

يفضل مضغ بعض بذور الشمر على الريق يوميًا، أو تناول مغلي بذور الشمر للتخلص من آلام القولون وأعراض الانتفاخ.

-الحلبة:

وتعمل على التخلص من الأعراض المصاحبة للقولون والانتفاخ، وتسهل عملية الإخراج، ويمكنك تناول مغلي الحلبة يوميًا للقضاء على الانتفاخ ولعلاج القولون العصبي.

-النعناع:

يساعد على العلاج السريع من الانتفاخ والتخلص من آلام القولون المصاحبة للمرض، حيث يحتوي النعناع على زيت المنثول المفيد في طرد الغازات، ويعمل كذلك على زيادة راحة واسترخاء الجسم.



لعلاج القولون العصبي نهائيا

الأطعمة الغنية بالألياف: يمكن أن تساعد زيادة الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان في مجموعة واسعة من مشاكل الجهاز الهضمي ، بما في ذلك الإمساك وأمراض الرتج وسرطان القولون والمستقيم . يستهلك الأمريكي العادي حوالي 15 جرامًا يوميًا ، لكنك تحتاج إلى ما يقرب من 25-30 جرامًا. إذا لم تكن هناك مشاكل تتعلق بالجلوتين ، أضف مصادر الألياف غير القابلة للذوبان ، مثل الحبوب والحبوب الكاملة والألياف القابلة للذوبان ، مثل النخالة وبعض الفاكهة وبعض الخضروات ودقيق الشوفان.

اشرب المزيد من الماء: اشرب الكثير من السوائل .

الابتعاد عن التبغ والحد من اللحوم الحمراء لتقليل فرص الإصابة بسرطان القولون.

الخضوع للفحص: احصل على فحص لسرطان القولون بدءًا من سن 50 عامًا ، أو قبل ذلك إذا نصح طبيبك بذلك.

أفضل علاج للقولون من الصيدلية

تطهير القولون بالمكملات البودرة أو السائلة . تتناول بعض المكملات المستخدمة في تطهير القولون عن طريق الفم. البعض الآخر يمر عبر المستقيم. في كلتا الحالتين ، الفكرة هي مساعدة القولون على طرد محتوياته. يمكنك العثور على هذه المنتجات على الإنترنت أو في متاجر الأطعمة الصحية أو السوبر ماركت أو الصيدليات. يشملوا:

الأعداء

الملينات - كلا النوعين المنشط وغير المنبه

شاي الاعشاب

الانزيمات





علاج القولون بالأعشاب

يتم علاج غازات البطن عمومًا من خلال الإجراءات الغذائية أو تعديلات نمط الحياة أو الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

وفيما يلي أهم الطرق والعلاجات المنزلية التي تساعدك في علاج القولون بالأعشاب

1. بذور الشمر :

بذور الشمر فعالة جدا لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ لانها تساعد على طرد الريح و مدر للبول والحد من الألم ولها خصائص مضادة للميكروبات , كما ان بذور الشمر تساعد على تخفيف الانتفاخ عن طريق تخفيف تشنجات العضلات في الجهاز الهضمي .

الطريقة :

مضغ عدد قليل من بذور الشمر بعد تناول اي وجبة .

إضافة ملعقة من بذور الشمر إلى كوب من الماء الساخن، وتغطيته وتركه لمدة 5 إلى 10 دقائق , ثم تصفيته وشربه مرتين أو ثلاث مرات في اليوم .

2. النعناع :

النعناع يحتوي على زيت المنثول الذي له تأثير مضاد لتقلصات العضلات الملساء في الجهاز الهضمي، وهذا يساعد على تخفيف تشنجات الجهاز الهضمي والقناة الصفراوية والمرارة، كما أنه يهدئ انتفاخ البطن ويساعد على تمرير الطعام من المعدة بسرعة الى الامعاء .

الطريقة :

مضغ أوراق النعناع الطازجة لتخفيف الانتفاخ بعد كل وجبة .

أو ووضع ملعقة من النعناع المجفف الى كوب من الماء الساخن لمدة 10 دقائق ثم شرب 2-3 أكواب يوميا .

3. الزنجبيل :

يحتوي على العديد من المكونات النشطة، بما في ذلك الجنجرول و مركبات لاذعة تسمى الشجول تساعد في الحد من التهاب الأمعاء واسترخاء العضلات المعوية .

الطريقة :

وضع 5-6 شرائح رقيقة من الزنجبيل في كوب ثم صب الماء المغلي عليه و تغطيته وتركه لمدة حوالي 10 دقائق , ثم إضافة العسل والقليل من عصير الليمون وشربه ثلاث مرات في اليوم .

أو أن تناول ملعقة من الزنجبيل المبشور الطازج قبل وجبات الطعام , ويمكن أيضا استخدام بودرة الزنجبيل في الطبخ .

ويمكن للبالغين تناول 0,25 – 1 جرام من الزنجبيل المجفف يوميا .

4. البابونج :

البابونج هو خيار فعال آخر للتخفيف من الانتفاخ لان له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتقلصات مما يساعد على تهدئة المعدة وتخفيف حرقة المعدة .

الطريقة :

صب الماء المغلي في كوب يحتوي على القليل من البابونج وتغطيته وتركه لمدة 10 دقائق .

إضافة عصير الليمون أو العسل حسب الرغبة، مع البابونج وشربه.

تناول هذا المشروب مرتين أو ثلاث مرات في اليوم بين وجبات الطعام .

5. الكراوية :

الكراوية لها تأثيرات مضادة للتقلصات وخصائص مضادة للميكروبات وطاردة للريح لاحتوائها على المواد الكيميائية الكارفول والكارفين التي تساعد على تهدئة الأنسجة العضلية الملساء في الجهاز الهضمي وتساعد على طرد الغازات لتساعد على الإغاثة الفورية من الانتفاخ في المعدة .

الطريقة: إذا كنت تعاني من الانتفاخ المتكرر عليك مضغ قليل من بذور الكراوية عدة مرات على مدار اليوم إذا طعم بذور الكراوية الخام قوي جدا بالنسبة لك، يمكن استخدامها مع بعض البذور الاخرى مثل الكمون, بدلا من ذلك، يمكن شرب شاي بذور الكراوية، حيث يتم وضع ملعقة صغيرة من بذور الكراوية المجففه الى كوب من الماء المغلي وتغطيته لمده 5 دقائق ثم تصفيته وشربه .

6. القرع :

تناول اليقطين وسيلة ممتازة لمنع انتفاخ البطن وكذلك طرد الغازات , حيث ان اليقطين يحتوي على كمية جيدة من فيتامين A والبوتاسيوم والألياف التي تساعد في سير عملية الهضم بطريقة جيده . إضافة كوب واحد فقط من اليقطين إلى وجبات الطعام يساعد على عمل الجهاز الهضمي بطريقة صحيحة وتقليل الغازات , حيث يمكن طهي اليقطين على البخار، او خبزه أو شوائه .

7. الينسون :

الينسون يحتوي على خصائص مضادة للتقلصات يمكن أن تساعد على استرخاء الجهاز الهضمي , و له خصائص طاردة للريح تساعد على طرد تراكم الغازات الموجودة في الجهاز الهضمي وتقلل الانتفاخ , و أفضل طريقة للحصول على التأثيرات المفيدة لهذه العشبة هي شرب اليانسون.

ملاحظة: منظمة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من إعطاء الأطفال الرضع شاي اليانسون لانه يمكن أن يؤدي إلى التقيؤ، والأرق، وحركة العين السريعة. أيضا، يجب على النساء الحوامل عدم تناول اليانسون .

9. الموز :

الموز مصدر جيد للألياف يمكن أن يساعد على تقليل الانتفاخ والغازات المصاحبه للإمساك , و أيضا الموز يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد على تنظيم مستويات السوائل في الجسم ويساعد على علاج الانتفاخ.

أكل الموز بشكل منتظم ، يمكن ان يقضي على الانتفاخ , حيث يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى سلطات الفواكه والحلويات المخبوزة .

10. الماء الدافئ بالليمون :

شرب الماء الدافئ مفيد للصحة لأنه يساعد على إزالة السموم الضارة من الجسم وكذلك يحافظ على رطوبة الجسم , و الليمون غني بالفيتامينات B و C، والكالسيوم ، والفوسفور، المغنيسيوم، والبروتينات والكربوهيدرات التي تساعد في عملية الهضم.

أيضا، الخاصية الحمضية من الليمون تعمل على تحفيز إنتاج حمض الهيدروكلوريك ، مما يساعد على هضم الغذاء. خلط الماء الدافئ والليمون يكون مفيد للغاية للجهاز الهضمي , كما ان شرب الماء الدافئ مع الليمون يعالج الانتفاخ والغازات والإمساك.

مصدر المعلومات موقع WebMD

المراجع

1. تطهير القولون