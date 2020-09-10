7 عادات توقف عنها .. علاج القولون مجرب

عادة ما يبحث لكثير عن طرق مجربة لعلاج القولون الذي اصبح مشكلة صحية شائعة بين الشباب ، نتيجة سوء النظام الغذائي وسوء العادات اليومية مثل تناول الطعام قبل النوم ، وكلها امور تؤثر على أداء الجهاز الهضمي وتسبب تقلصات القولون و انتفاخ البطن .
علاج القولون مجرب :
علاج القولون العصبي يعتمد على نظامك الغذائي اليومي ومدى التزامك الممنوع و المسموح لاصحاب القولون، لذا نصح موقع healthline ب7 نصائح يومية تخفف من مشاكل القولون العصبي وهي:
-اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف والفواكه
-توقف تمامًا عن تناول المشروبات الغازية
-التوقف عن تناول الوجبات الجاهزة المليئة بالدهون
- إذا كانت لديك حساسية من الحليب ومنتجاته فيفضل الابتعاد عنه، فأحيانًا يسبب الحليب تهيج القولون العصبي
- لا تتناول القهوة على معدة فارغة
- الحرص على تناول كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم
- احرص على تناول المشروبات الدافئة المفيدة في علاج القولون العصبي ويمكنك علاج القولون العصبي من خلال تناول السوائل بالأعشاب الصحية التي تعمل كمهدئ للمعدة و القولون العصبي .