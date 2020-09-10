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7 عادات توقف عنها .. علاج القولون مجرب

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:16 م
علاج القولون مجرب
علاج القولون مجرب
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رشا عوني
عادة ما يبحث لكثير عن طرق مجربة لعلاج القولون الذي اصبح مشكلة صحية شائعة بين الشباب ، نتيجة سوء النظام الغذائي وسوء العادات اليومية مثل تناول الطعام قبل النوم ، وكلها امور تؤثر على أداء الجهاز الهضمي وتسبب تقلصات القولون و انتفاخ البطن . 

علاج القولون مجرب :
علاج القولون العصبي يعتمد على نظامك الغذائي اليومي ومدى التزامك الممنوع و المسموح لاصحاب القولون، لذا نصح موقع healthline ب7 نصائح يومية تخفف من مشاكل القولون العصبي وهي: 

-اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف والفواكه 

-توقف تمامًا عن تناول المشروبات الغازية 

-التوقف عن تناول الوجبات الجاهزة المليئة بالدهون

- إذا كانت لديك حساسية من الحليب ومنتجاته فيفضل الابتعاد عنه، فأحيانًا يسبب الحليب تهيج القولون العصبي 

- لا تتناول القهوة على معدة فارغة 

- الحرص على تناول كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم 

- احرص على تناول المشروبات الدافئة المفيدة في علاج القولون العصبي  ويمكنك علاج القولون العصبي من خلال تناول السوائل بالأعشاب الصحية التي تعمل كمهدئ للمعدة و القولون العصبي .
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