إصابة شخصين إثر وقوع حادث تصادم توكتوك وربع نقل بالدقهلية

أصيب شخصان إثر وقوع حادث تصادم توكتوك مع سيارة ربع نقل أمام قرية ميزانية ميت عاصم التابعة لمدينة منية النصر، بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم علي طريق ميزانية ميت عاصم ووجود مصابين.

إنتقل ضباط المباحث، وسيارة الإسعاف لمكان الحادث وبالفحص تبين،

إصابة كلا من:

أكرم أحمد السيد العيسوي، 33 عاما، مقيم برمبال القديمة، مصاب بكسور متعدده بالساق اليسرى والسيد محمد عطية، 40 عاما، مقيم عزبه البكرى، مصاب باشتباه بكسر في الذراع الأيسر وجروح وكدمات متفرقه بالجسم والحالة العامة للمصابين مستقرة.

تم نقل المصابين لمستشفى منية النصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.