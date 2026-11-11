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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع حملة للتصدي للتلوث السمعي والمركبات المخالفة ببلقاس.. وضبط 32 قطعة من أجهزة الصوت

حملة ليلية
حملة ليلية
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جهود الحملة الليلية التي تم تنفيذها بمدينة بلقاس، للتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومكبرات الصوت المزعجة، في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع والحفاظ على الهدوء والسكينة العامة.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة استمرار هذه الحملات بشكل يومي، على مدار اليوم، صباحًا ومساءً، والتصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات في مختلف الأماكن، مع منع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين أو تتسبب في إعاقة الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتابعت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، وأشرفت على حملة لضبط أجهزة الصوت ومكبرات الصوت المسببة للتلوث السمعي، بمشاركة  عماد ميلاد نائب رئيس المدينة وإدارات الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية.

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة، 10 سماعات بازوكا، 2 سماعة كبيرة، 3 طقم صوت كبير، 3 جهاز جي ام كبير، 6 جهاز تسجيل، 4 تابلوه خشب، 4 سماعة صغيرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة محافظة الدقهلية لإعادة الانضباط إلى الشارع، والحد من مصادر الإزعاج والتلوث السمعي، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على حق المواطنين في بيئة آمنة وهادئة.

الدقهلية حمله محافظه بلقاس

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