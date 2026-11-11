محافظ الدقهلية يتفقد حي شرق المنصورة.. ويشدد على استمرار تكثيف أعمال منظومة النظافة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حي شرق المنصورة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على مستوى النظافة العامة، والتأكد من انتظام العمل بمختلف القطاعات الخدمية، يرافقه اللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ واللواء عمرو عبد الرحمن المشرف العام على المواقف، والدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على استمرار تكثيف أعمال منظومة النظافة على مدار اليوم، ورفع تجمعات المخلفات أولًا بأول، مع تكثيف جهود عمال النظافة والمعدات، والمتابعة الميدانية المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

كما تفقد المحافظ ميدان وحديقة أم كلثوم بشارع الجيش، لمتابعة مستوى النظافة وأعمال العناية بالحديقة والمسطحات الخضراء، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للميادين والحدائق العامة، باعتبارها متنفسًا للمواطنين.

وفي إطار حرصه على متابعة مستوى خدمات النقل الجماعي، استوقف المحافظ أحد أتوبيسات النقل المميز، وحرص على الوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للركاب، ومدى الالتزام بخطوط السير المحددة والأعداد المقررة للركاب، فضلًا عن التأكد من تقديم خدمة متميزة تليق بالمواطنين، والالتزام بحسن المعاملة والتعامل اللائق معهم.

وأكد المحافظ أن الجولات الميدانية مستمرة لمتابعة أداء الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية على أرض الواقع، ورصد أي ملاحظات أو أوجه قصور والعمل على تلافيها فورًا.