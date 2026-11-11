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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بشربين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
همت الحسينى

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز شربين، بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ،  إيهاب منصور معاون المحافظ، والمهندسة ريهام عبد الشافي منسق مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة.

حضر الاجتماع الرائد أحمد طاهر بالهيئة الهندسية، والرائد محمد نبيل، والرائد محمد يوسف بالشعبة الهندسية، والمهندس الزناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق،  محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة شربين،  إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والمهندس أكرم عبد المنعم ممثل مكتب دار الهندسة.

وأكد محافظ الدقهلية أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء القطاعات، والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يسهم في دفع معدلات العمل وتسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق المستهدفات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وتناول الاجتماع تحديد المتطلبات اللازمة لاستكمال الأعمال، مع التأكيد على ضرورة إعادة الشيء لأصله بكافة مواقع العمل عقب الانتهاء من تنفيذ المشروعات، والحفاظ على المرافق والطرق والمناطق المحيطة بها.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة والنزول الميداني للتحقق من مطابقتها للواقع، وتحديد الاحتياجات الفعلية على الطبيعة، بما يضمن دقة البيانات وسلامة التخطيط، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال التنفيذ، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات لصالح المواطنين.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُعد واحدة من أكبر المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 

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الدقهلية محافظة السيسى محافظ

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