إصابة أربعة أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين "موتوسيكل" مع "تروسيكل" بمنطقة كوبري عزبة البشمور التابعة لمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم على طريق عزبة البشمور التابعة للمدينة ووجود مصابين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف، و تبين وقوع حادث تصادم اسفر عن إصابة 4 شباب، حيث أصيب كل من: محمد على البدراوي عبد العاطى،21 عاما ، مقيم كفر أبو على مركز دكرنس،

مصاب بجرح تهتكى بالبطن، أحمد رضا محمد عبد السلام، 19 عاما، مقيم كفر أبو على مركز دكرنس.

مصاب بكدمات متفرقه بالجسم

كما أصيب نبيل سامح نبيل 19 عاما ، مقيم كفر أبو على مركز دكرنس، مصاب باشتباه نزيف بالمخ ونزيف بالاذن. وأحمد على أبو المعاطى 38 عاما ، مقيم منشاة مبارك البشمور،مصاب بجرح قطعى بالرأس حوالى 10سم، والحاله العامه للمصابين غير مستقره.

تم نقل المصابين لمستشفي منية النصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.