معرض بالإسكندرية يوثق تاريخ الجالية المالطية وإسهاماتها الحضارية في المدينة على مدار أكثر من 150 عاما

أعاد معرض «من مالطا إلى سانت كاترين.. قصة مالطية في الإسكندرية» تسليط الضوء على تاريخ الجالية المالطية بالمدينة، باعتبارها إحدى أعرق الجاليات الأجنبية التي استقرت بها، وأسهمت على مدار أكثر من قرن ونصف في تشكيل ملامح حياتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، تاركة إرثًا إنسانيًا وحضاريًا لا تزال شواهده حاضرة في شوارع الإسكندرية وكنائسها ووثائقها التاريخية.

وافتتح محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، المعرض بكاتدرائية سانت كاترين، الذي نظمته سفارة مالطا بالتعاون مع مركز الدراسات السكندرية وكاتدرائية سانت كاترين، ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة من أيام التراث السكندري، بحضور ممثلين عن الجهات الدبلوماسية والدينية والثقافية، وعدد من المهتمين بتاريخ المدينة وتراثها.

وأكد محافظ الإسكندرية - خلال الافتتاح - اعتزازه بالجهود المشتركة التي بذلتها سفارة مالطا ومركز الدراسات السكندرية وكاتدرائية سانت كاترين لإبراز هذا الفصل المهم من تاريخ المدينة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية كانت وستظل مدينة للحضارة والتاريخ وملتقى للثقافات والشعوب، وأن الجالية المالطية ارتبطت بتاريخها ارتباطًا وثيقًا، وأسهمت في إثراء حياتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

ويضم المعرض مجموعة من المقتنيات والوثائق والصور التاريخية التي يعود عمر بعضها إلى أكثر من 150 عاما، وتوثق جوانب من حياة الجالية المالطية في الإسكندرية، وعلاقاتها بالمجتمع السكندري، فضلا عن الدور الذي أدته المؤسسات الدينية والاجتماعية في الحفاظ على هويتها وروابطها الإنسانية عبر الأجيال.

وأشاد محافظ الأسكندرية في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالأسكندرية بالدور الذي قامت به الكنيسة عبر تاريخها في الحفاظ على التراث الديني والثقافي، واحتضان أبناء الجاليات المختلفة، وتعزيز قيم المحبة والتسامح والتعايش المشترك، مؤكدا أن الحفاظ على التراث هو حفاظ على الهوية، وأن التنوع الثقافي يمثل مصدر قوة وتميز للإسكندرية، التي ستظل نموذجًا للتعايش والتآخي واحتضان الجميع دون تمييز.

وتعود جذور الوجود المالطي في مصر إلى أواخر القرن الثامن عشر، حين رافق عدد من المالطيين الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، ضمن تشكيلات عسكرية وبحرية، قبل أن يستقر بعضهم في البلاد ومناطق أخرى من شرق البحر المتوسط، لتتوالى بعد ذلك موجات الهجرة والاستقرار، لا سيما خلال القرن التاسع عشر، مع تزايد حركة التجارة والملاحة والمشروعات الاقتصادية في الموانئ المصرية.

وكانت الإسكندرية، بحكم موقعها الجغرافي القريب من جزيرة مالطا، وطبيعتها التجارية والبحرية، من أبرز الوجهات التي جذبت المهاجرين المالطيين، إلى جانب القاهرة ومدن قناة السويس وبورسعيد، حيث وجد القادمون من الجزيرة فرصا للعمل والاستقرار، واندمجوا تدريجيا في النسيج الاجتماعي للمدينة، مع احتفاظهم بجانب من تقاليدهم وهويتهم الثقافية والدينية.

وازداد حضور المالطيين في مصر مع انطلاق مشروع حفر قناة السويس عام 1859، إذ شارك عدد منهم في الأعمال المرتبطة بالمشروع، خاصة في مجالات البناء والنجارة والحدادة، كما عمل آخرون في الإدارة والتجارة والشركات الأجنبية، ومن بينها شركة قناة السويس، مستفيدين من خبراتهم البحرية والعملية وإجادتهم عددًا من اللغات، وهو ما أتاح لهم فرصًا في التعامل مع المؤسسات الأوروبية والمجتمع المحلي.

وساعدت الروابط الجغرافية والتاريخية بين مالطا ومصر على تعزيز هذه الهجرة؛ فمالطا، التي كانت تحت الحكم البريطاني منذ عام 1813 حتى استقلالها عام 1964، ارتبطت بحركة الملاحة والتجارة في شرق المتوسط، كما أن اللغة المالطية، التي تحمل تأثيرات عربية واضحة، أسهمت في تيسير التواصل بين أبناء الجالية والبيئة المحيطة بهم.

وكاتدرائية سانت كاترين؛ إحدى أهم المحطات التي ارتبط بها تاريخ المالطيين في الإسكندرية، إذ احتضنت أنشطتهم الدينية والاجتماعية، وشكلت نقطة تجمع لهم منذ منتصف القرن التاسع عشر، خاصة مع تأسيس "أخوية سيدة جبل الكرمل" عام 1854، التي مثلت نواة لتنظيم المجتمع المالطي، قبل أن تتسع أنشطتها لتشمل المساعدات المتبادلة والعمل الخيري والجمعيات والنوادي والمجموعات المهنية.

ويكتسب معرض «من مالطا إلى سانت كاترين.. قصة مالطية في الإسكندرية» أهميته من كونه لا يقدم مجرد عرض لمقتنيات قديمة، بل يعيد قراءة تاريخ مدينة تشكلت هويتها عبر تفاعل جماعات بشرية متعددة، ويكشف كيف أسهمت الجاليات الأجنبية، ومن بينها الجالية المالطية، في بناء مجتمع سكندري متنوع، جمع بين الثقافات واللغات والتقاليد المختلفة.

يأتي تنظيم المعرض ضمن جهود إحياء التراث السكندري وتوثيق الذاكرة التاريخية للمدينة، وتعريف الأجيال الجديدة بالمكونات المتعددة لهويتها، بما يؤكد أن تاريخ الإسكندرية لا تصنعه المعالم الأثرية وحدها، وإنما تصنعه أيضًا حكايات البشر الذين عاشوا فيها وتركوا بصماتهم على مجتمعها وحياتها.

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