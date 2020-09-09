منها الثوم والرمان.. تعرف على أطعمة تقي من سرطان القولون.. فيديو

عرضت فضائية العربية، تقريرا يكشف عن بعض الأطعمة التي تقي من سرطان القولون ، ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية: "سرطان الأمعاء هو مصطلح عام للسرطان الذي يبدأ في الأمعاء الغليظة"، واعتمادا على المكان الذي يبدأ فيه السرطان، يُطلق على سرطان الأمعاء أحيانا اسم سرطان القولون أو المستقيم.
ومن ضمن الأطعمة التي تقي من سرطان القولون:
الثوم وهو مثبت علميا أنه يقي من سرطان المعدة وسرطان القولون ، لاحتوائه على الكبريت والأرجينين.
الشاي الأخضر وهو يحتوي على مركب الكاتيكين ، والذي يحد من تطور الخلايا السرطانية.
الكركم وهو يمتاز بخصائصه المضادة للالتهابات التي تمنع نمو الأورام.
ويضاف لتلك القائمة القرنبيط والرمان.