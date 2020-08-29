بعد وفاة بطل فيلم Black Panther به.. كل ما تود معرفته عن سرطان القولون

توفى النجم الأمريكي وبطل فيلم Black Panther شادويك بوسمان عن عمر ناهز الـ43 عاما، بعد صراع مع سرطان القولون.





سرطان القولون هو نوع من السرطانات يبدأ في الأمعاء الغليظة، والقولون والجهاز الهضمي.

وبحسب موقع "mayoclinic"، يصيب سرطان القولون عادة كبار السن ، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي عمر، ويبدأ على أنه ورم حميد ولكنه يتطور مع الوقت.



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أعراض سرطان القولون :





1- اضطرابات في الأمعاء مثل الإسهال أو الإمساك أو تغيير قوام البراز.

2- نزيف في المستقيم أو دم في البراز

3- التقلصات والغازات أو الألم الحاد في المعدة.

4- ضعف في الجسم أو تعب.

5- فقدان الوزن الملحوظ.





وقال الاطباء إن سرطان القولون يبدأ؛ عندما تحدث طفرات في الحمض النووي للخلايا السليمة في القولون.