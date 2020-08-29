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مرأة

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:44 م
اكتشاف بخاخ لقتل
اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف
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حياة عبد العزيز
استعد الباحثون للتصدى للموجة الثانية من فيروس كورونا، بالقرب من فصل الشتاء أيضا، وذلك عن طريق ابتكار جهاز لقتل فيروس كورونا عن طريق الأنف.

وأشار العلماء، إلى أن الاكتشاف اعتمد على الأنف؛ لأن الأشخاص في الشتاء لا يستغنون عن استخدام القطَّارة، فهو يشبه قطرة نزلات البرد.

وأكد الخبراء وفقا لموقع express أن الحماية المضادة للفيروسات في الأنف أكثر فعالية في منع انتشار الفيروسات من تعقيم أيدينا.

وأوضح خبير التنفس تيم آيفز: "أنفنا هو مرشح طبيعي فعال للغاية ويقوم بعمل رائع في إبعاد العديد من الفيروسات المحمولة جوًا.

وتابع أن الأنف تعمل على بتصفية 98% من البكتيريا ومسببات الحساسية، لذا يوصى بالتنفس من خلال أنوفنا إذا كنت تبحث عن الحماية.

وأضاف إن التأكد من أنك تتنفس من خلال أنفك مقارنة بالتنفس من خلال فمك هو أكثر فعالية في حمايتك من الفيروسات من ارتداء قناع الوجه."

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وأظهرت دراسة أمريكية حديثة أجريت في جامعة نورث كارولينا أن فيروسات مثل  كورونا COVID-19 غالبًا ما تبدأ في الأنف، وقد يساعد استخدام رذاذ الأنف الفعال في قتل الفيروس في منع انتشاره.

ويحتوي رذاذ الأنف الطبيعي على مادة الإكسيليتول المعروفة بخصائصها المثبتة المضادة للبكتيريا وخلاصة بذور الجريب فروت الفعالة في قتل الفيروسات، بما في ذلك COVID-19.

وتعليقًا على هذه النتائج ، قال إيفز: "الدراسة الأخيرة من جامعة ولاية يوتا مشجعة للغاية وتظهر أن فيروس كورونا COVID-19 يمكن أن يقتل عن طريق مستخلص بذور الجريب فروت المستخدم في Xlear Nasal Spray.

ويعد استخدام Xlear Nasal Spray كجزء من روتينك اليومي طريقة فعالة لحماية نفسك من فيروس COVID-19."

بخاخ الأنف Xlear ليس فعالًا فقط في قتل فيروس COVID-19.

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Nutrients ، فقد ثبت سريريًا أنه يمنع ويعالج أمراض الجهاز التنفسي العلوي والتهاب الجيوب الأنفية ونزلات البرد.

يوصى باستخدام بخاخ Xlear's Nasal Spray مرة في الصباح ومرة ​​في الليل للحماية القصوى من الملوثات المحمولة بالهواء.

ينصح مطورو المنتج باستخدام Xlear حتى أربع مرات يوميًا للتعافي بشكل أسرع.
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